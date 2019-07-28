Şenol Güneş Konyaspor'un hazırlık maçını izledi
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor’un FC Twente ile oynadığı hazırlık maçını izledi. Şenol Güneş, karşılaşma öncesinde teknik direktör Aykut Kocaman ile bir araya geldi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor'un FC Twente ile oynadığı hazırlık maçını izledi.
Şenol Güneş, karşılaşma öncesinde teknik direktör Aykut Kocaman ile bir araya geldi. Kocaman ile bir süre sohbet eden tecrübeli teknik adam, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Şenol Güneş daha sonra yedek kulübesine giderek karşılaşma öncesinde oyuncularla tokalaşıp, onlara başarı dileğinde bulundu. Güneş, karşılaşmayı basın sözcüsü Güven Öten ile birlikte izledi.
- 28.07.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
Şenol Güneş Konyaspor'un hazırlık maçını izledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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