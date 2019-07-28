Şenol Güneş Konyaspor'un hazırlık maçını izledi - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2019, Pazar
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'un hazırlık

Şenol Güneş Konyaspor'un hazırlık maçını izledi

A Teknik Direktörü , ’un Twente ile oynadığı hazırlık . Şenol Güneş, karşılaşma öncesinde   ile bir araya geldi.

A Teknik Direktörü , 'un Twente ile oynadığı hazırlık .
Şenol Güneş, karşılaşma öncesinde ile bir araya geldi. Kocaman ile bir süre sohbet eden tecrübeli teknik adam, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Şenol Güneş daha sonra yedek kulübesine giderek karşılaşma öncesinde oyuncularla tokalaşıp, onlara başarı dileğinde bulundu. Güneş, karşılaşmayı basın sözcüsü Güven Öten ile birlikte izledi.

  1. 28.07.2019
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