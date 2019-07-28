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28 Temmuz 2019, Pazar
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Türk takımlarının hazırlık maçlarını izleyecek

Şenol Güneş Türk takımlarının hazırlık maçlarını izleyecek

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü ; , ve 'un Avrupa'daki hazırlık maçlarını izleyecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Güneş, takımlarından , ve 'un sezon öncesi kampları çerçevesinde Avrupa'da oynayacakları hazırlık maçlarını takip edecek.

Güneş, bugün Konyaspor ile Twente arasında Hollanda'nın Fleringen kasabasında oynanacak karşılaşmayı izleyecek. Sportpark't Reuvekamp Sahası'ndaki maç, TSİ 16.00'da başlayacak.

, yarın da Ajax ile Sivasspor'un karşı karşıya geleceği maçı seyredecek. Hollanda'nın Lisse kentindeki Sportpark Ter Specke Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 15.00'te oynanacak.

AUDI CUP'I YERİNDE TAKİP EDECEK

Tecrübeli teknik adam, daha sonra Fenerbahçe'nin yanı sıra , ve Tottenham'ın katılımıyla düzenlenecek Audi Kupası'nı izlemek üzere Almanya'nın Münih kentine gidecek. Tüm maçların Allianz Arena'da oynanacağı turnuvada, Fenerbahçe ilk olarak 30 Temmuz Salı günü TSİ 21.30'da Bayern Münih'le karşılaşacak. Bu maç öncesinde, TSİ 19.00'da Real Madrid ile Tottenham karşı karşıya gelecek.

Güneş'in takipte bulunacağı turnuvanın ikinci karşılaşmaları ise 31 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.



  1. 28.07.2019
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