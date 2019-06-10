Devlet Bahçeli'den Milli Takım'ın yaşadığı olaylarla ilgili açıklama
10 Haziran 2019, Pazartesi
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'den 'ın yaşadığı olaylarla ilgili açıklama

Devlet Bahçeli'den Milli Takım'ın yaşadığı olaylarla ilgili açıklama

A 'ın İzlanda hava alanaında yaşadığı skandallara Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı 'den açıklama geldi. İşte o açıklamalar...

'nin açıklamaları şu şekilde, '' sayın başta olmak üzere, teknik kadroyu, federasyon yönetimini, elbette 'ya sahayı dar eden fazilet sahini fedakar futbolcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum, hepsini muhabbetle kucaklıyorum.

A Konya'da muazzam bir başarı elde etmiş, milletimizi sevince boğmuştur. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3.maçında dünya şampiyonu Fransa'yı 0 gibi çok net bir skorla yenmeyi başarmış, övünç madalyamız olmuştur.

İzlanda'nın tahammülsüzlüğü ve saygısızlığı elbette not edilmiştir. A Milli Futbol Takımımızın bu ülkeye girişi esnasında uzun süre pasaport kontrol kuyruğunda bekletilmesi, eşyalarının teferruatlı aranması, futbolcularımıza yönelik saldırgan tavırlar tam bir kabalık ve komplodur.

A Milli Futbol Takımımız alın teriyle, emeğiyle, mücadelesiyle tarih yazmıştır. Ancak bunu hazmedemeyen, bundan rahatsız olanlar da ortaya çıkmaya başlamışlardır. İzlanda'da yaşanan rezaletler, sporun centilmenliğine, hoşgörü ruhuna aykırı kötü muameleler tek kelimeyle skandal ötesidir.

İzlanda ne yaparsa yapsın yenilmekten, başını öne eğmekten, insanlığın ve uluslararası spor camiasının vicdanında mahkum olmaktan kurtulamayacaktır. Sporu husumete dönüştürenler kaybedecek ve haset içinde kıvranan, haya eksikliği yaşayan kendini bilmezler olarak anılacaklardır.

Hele hele mikrofon yerine fırça uzatan ahlaksızların futbolcularımızı taciz ve tahrik etmesi, sabırları zorlaması, iyi niyet kurallarını ihlal etmesi ayıptır, provakatörlüktür. İzlanda'yı kınıyorum, bu ülkeye verilen notayı da çok yerinde ve isabetli değerlendiriyorum.''

  1. 10.06.2019
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