İzlanda'dan skandal olaya ilk tepki geldi
EURO 2020 elemeleri kapsamında oynanacak maç için İzlanda'ya giden A Milli Futbol Takımı, havalimanında saatlerce bekletilmişti. Olay sonrası İzlanda cephesinden ilk açıklama geldi. Federasyonun güvenlik sorumlusu Reynisson yaptığı açıklamada, "Konu her haliyle garip. Toplantıdan sonra açıklama yapacağız" dedi.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde gruptaki 4. maçı için İzlanda'ya giden A Milli Futbol Takımı, şok bir olay yaşadı. Havalimanında saatlerce bekletilen ay-yıldızlı ekipte futbolcuların valizleri didik didik arandı.
Bu skandal olay sonrası Türkiye'den birçok isim konuya tepki gösterirken, İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik sorumlusu Vidir Reynisson ise yaptığı açıklamada, "Bu konu her haliyle çok garip. Federasyon ilk iş olarak bir toplantı yapacak ve konu hakkında açıklamada buluncaktır" ifadelerini kullandı.
KONYASPOR'DAN YALANLAMA
Milli takıma yapılan saygısızlık sonrası, Konya havalimanının "onaysız" olduğu ve bu nedenle millilerin havalimanında bekletildiği iddia edilmişti. Konyaspor Kulübü konuya ilişkin bir açıklama yaparak bu iddiayı kesin bir dille yalanladı. Yeşil-beyazlılar sosyal medya hesabından, "Kulübümüz, UEFA Avrupa Ligi maçları için Konya'dan Portekiz (2), Avusturya, Ukrayna, Belçika, Fransa'daki uluslararası havaalanlarına direkt uçuşlar gerçekleştirmiştir" dedi.
- 10.06.2019
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Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Toplam 1
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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