İzlanda'dan skandal olaya ilk tepki geldi
10 Haziran 2019, Pazartesi
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İzlanda'dan skandal olaya ilk tepki geldi

İzlanda'dan skandal olaya ilk tepki geldi

EURO 2020 elemeleri kapsamında oynanacak maç için İzlanda'ya giden A Milli Futbol Takımı, havalimanında saatlerce bekletilmişti. Olay sonrası İzlanda cephesinden ilk açıklama geldi. Federasyonun güvenlik sorumlusu Reynisson yaptığı açıklamada, "Konu her haliyle garip. Toplantıdan sonra açıklama yapacağız" dedi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde gruptaki 4. maçı için İzlanda'ya giden A Milli Futbol Takımı, şok bir olay yaşadı. Havalimanında saatlerce bekletilen ay-yıldızlı ekipte futbolcuların valizleri didik didik arandı.

Bu skandal olay sonrası 'den birçok isim konuya tepki gösterirken, İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik sorumlusu Vidir Reynisson ise yaptığı açıklamada, "Bu konu her haliyle çok garip. Federasyon ilk iş olarak bir toplantı yapacak ve konu hakkında açıklamada buluncaktır" ifadelerini kullandı.

KONYASPOR'DAN YALANLAMA

Milli takıma yapılan saygısızlık sonrası, Konya havalimanının "onaysız" olduğu ve bu nedenle millilerin havalimanında bekletildiği iddia edilmişti. Konyaspor Kulübü konuya ilişkin bir açıklama yaparak bu iddiayı kesin bir dille yalanladı. Yeşil-beyazlılar sosyal medya hesabından, "Kulübümüz, Avrupa Ligi maçları için Konya'dan Portekiz (2), Avusturya, Ukrayna, Belçika, Fransa'daki uluslararası havaalanlarına direkt uçuşlar gerçekleştirmiştir" dedi.

  1. 10.06.2019
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