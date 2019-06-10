İzlanda'dan skandal olaya ilk tepki geldi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde gruptaki 4. maçı için İzlanda'ya giden A Milli Futbol Takımı, şok bir olay yaşadı. Havalimanında saatlerce bekletilen ay-yıldızlı ekipte futbolcuların valizleri didik didik arandı.

Bu skandal olay sonrası Türkiye'den birçok isim konuya tepki gösterirken, İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik sorumlusu Vidir Reynisson ise yaptığı açıklamada, "Bu konu her haliyle çok garip. Federasyon ilk iş olarak bir toplantı yapacak ve konu hakkında açıklamada buluncaktır" ifadelerini kullandı.

KONYASPOR'DAN YALANLAMA

Milli takıma yapılan saygısızlık sonrası, Konya havalimanının "onaysız" olduğu ve bu nedenle millilerin havalimanında bekletildiği iddia edilmişti. Konyaspor Kulübü konuya ilişkin bir açıklama yaparak bu iddiayı kesin bir dille yalanladı. Yeşil-beyazlılar sosyal medya hesabından, "Kulübümüz, UEFA Avrupa Ligi maçları için Konya'dan Portekiz (2), Avusturya, Ukrayna, Belçika, Fransa'daki uluslararası havaalanlarına direkt uçuşlar gerçekleştirmiştir" dedi.