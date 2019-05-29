Ömer Ali Şahiner ve Nazım Sangare iddialı: Başaracağız – Fotomaç – 29 Mayıs 2019
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Şahiner ve iddialı: Başaracağız

Ömer Ali Şahiner ve Nazım Sangare iddialı: Başaracağız

A Milli Takım futbolcuları Şahiner ile Türkiye'nin 'yı mağlup edecek gücü olduğunu ifade etti.

A Milli Takım'a ilk kez davet edilen ve Şahiner, basın toplantısı düzenledi. maçına yönelik konuşan Ömer Ali, "Kağıt üstünde zor maç ama şartlar eşit. Daha çok mücadele edeceğiz. Fransa'yı yenmek istiyoruz. Şu an umut veriyor bu takım" dedi. Ömer Ali yabancı sınırıyla ilgili, "Futbolcunun pasaportu değil yeteneği önemli. Senede 45 maç yapıyorum. Sınır beni etkilemiyor" diye konuştu.

BEN DE İNANMAZDIM

'in kendisinin Türk olup olmadığını bilmemesine hak veren Sangare, "Hocayı anlıyorum. Ben de kendimi ilk defa görsem Türk olduğumu düşünmem, tam bir Türk tipim yok" ifadelerinde bulundu. Babasının Gineli annesinin Eskişehirli olduğunu anımsatan Sangare, "Daha çok Türk hissediyorum, her zaman dedim ki ben 'nda oynamak istiyorum, çok şükür başardım" yorumunu yaptı.
ÇOK SAMİMİ BİR ORTAM VAR
çok güzel bir ortam olduğunu aktaran Ömer Ali, "Fizyoterapistten, aşçısına kadar çok samimi ve içten bir ortam var. Aile ortamı var, inşallah bu devam eder ki başarıyı getiren önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum" dedi. Ömer Ali, Fransa'nın yıldızlarından çok Çağlar, Cengiz, Enes ve Okay gibi yurt dışında top koşturan isimlerin konuşulduğunu da aktardı.

  1. 29.5.2019
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