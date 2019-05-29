Ömer Ali Şahiner ve Nazım Sangare iddialı: Başaracağız
A Milli Takım futbolcuları Ömer Ali Şahiner ile Nazım Sangare Türkiye'nin Fransa'yı mağlup edecek gücü olduğunu ifade etti.
A Milli Takım'a ilk kez davet edilen Nazım Sangare ve Ömer Ali Şahiner, basın toplantısı düzenledi. Fransa maçına yönelik konuşan Ömer Ali, "Kağıt üstünde zor maç ama şartlar eşit. Daha çok mücadele edeceğiz. Fransa'yı yenmek istiyoruz. Şu an umut veriyor bu takım" dedi. Ömer Ali yabancı sınırıyla ilgili, "Futbolcunun pasaportu değil yeteneği önemli. Senede 45 maç yapıyorum. Sınır beni etkilemiyor" diye konuştu.
BEN DE İNANMAZDIM
Şenol Güneş'in kendisinin Türk olup olmadığını bilmemesine hak veren Sangare, "Hocayı anlıyorum. Ben de kendimi ilk defa görsem Türk olduğumu düşünmem, tam bir Türk tipim yok" ifadelerinde bulundu. Babasının Gineli annesinin Eskişehirli olduğunu anımsatan Sangare, "Daha çok Türk hissediyorum, her zaman dedim ki ben Türk Milli Takımı'nda oynamak istiyorum, çok şükür başardım" yorumunu yaptı.
ÇOK SAMİMİ BİR ORTAM VAR
Milli takımda çok güzel bir ortam olduğunu aktaran Ömer Ali, "Fizyoterapistten, aşçısına kadar çok samimi ve içten bir ortam var. Aile ortamı var, inşallah bu devam eder ki başarıyı getiren önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum" dedi. Ömer Ali, Fransa'nın yıldızlarından çok Çağlar, Cengiz, Enes ve Okay gibi yurt dışında top koşturan isimlerin konuşulduğunu da aktardı.
- 29.5.2019
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
eray abdullah avcı yanında arda turan visca irfan can mahmut tekdemir alınsın
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal Kagawanın yanında ljajic in lafı bile olmaz
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal kagawayı almayan yönetim sonradan çok pişman olacak.ibretlik hata yaptı yönetim
Ömer Ali Şahiner ve Nazım Sangare iddialı: Başaracağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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