Ömer Ali Şahiner ve Nazım Sangare iddialı: Başaracağız

A Milli Takım'a ilk kez davet edilen Nazım Sangare ve Ömer Ali Şahiner, basın toplantısı düzenledi. Fransa maçına yönelik konuşan Ömer Ali, "Kağıt üstünde zor maç ama şartlar eşit. Daha çok mücadele edeceğiz. Fransa'yı yenmek istiyoruz. Şu an umut veriyor bu takım" dedi. Ömer Ali yabancı sınırıyla ilgili, "Futbolcunun pasaportu değil yeteneği önemli. Senede 45 maç yapıyorum. Sınır beni etkilemiyor" diye konuştu.

BEN DE İNANMAZDIM

Şenol Güneş'in kendisinin Türk olup olmadığını bilmemesine hak veren Sangare, "Hocayı anlıyorum. Ben de kendimi ilk defa görsem Türk olduğumu düşünmem, tam bir Türk tipim yok" ifadelerinde bulundu. Babasının Gineli annesinin Eskişehirli olduğunu anımsatan Sangare, "Daha çok Türk hissediyorum, her zaman dedim ki ben Türk Milli Takımı'nda oynamak istiyorum, çok şükür başardım" yorumunu yaptı.

ÇOK SAMİMİ BİR ORTAM VAR

Milli takımda çok güzel bir ortam olduğunu aktaran Ömer Ali, "Fizyoterapistten, aşçısına kadar çok samimi ve içten bir ortam var. Aile ortamı var, inşallah bu devam eder ki başarıyı getiren önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum" dedi. Ömer Ali, Fransa'nın yıldızlarından çok Çağlar, Cengiz, Enes ve Okay gibi yurt dışında top koşturan isimlerin konuşulduğunu da aktardı.