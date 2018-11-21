Lucescu Ukrayna maçı sonrası patladı – Fotomaç – 21 Kasım 2018
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    Lucescu maçı sonrası patladı

    Lucescu Ukrayna maçı sonrası patladı

    Eleştirilere yanıt veren hoca, “Boş kritik yapan insanların beni beğenmesine ihtiyacım yok. Tarihimde başarılar var” dedi.

    Milli takımda eleştiri oklarının hedefindeki teknik direktör , sınavından sonra sert açıklamalar yaptı. Eleştirileri "Sadece kritik yapıyorlar" diyerek eleştiren hoca, "Kompedanlık alanları kritik yapmak. Ben, bu tür konuşan insanların beni beğenmesine ihtiyacım yok. Benim arkamda gerçekler ve bir tarih var. O tarihte başarılar var" diye konuştu. Ukrayna gibi gençleri aynı seviyeye çıkarmayı umut ettiklerini belirten Luce, oyunculara da şu mesajı verdi: Bu işi ülke adına yapmak için bu ruha sahip olmak gerekir. Bu ruha sahip olan arkadaşlarla yola devam edeceğiz.

    ORTALAMA YAŞIMIZ 23.9
    Luce, Ukrayna maçında gençlere yer verdi. Uluslar Ligi'nde küme düşen A 'ın Ukrayna ile oynadığı mücadelede sahaya çıkan ay-yıldızlı ekibimizin yaş 23.9 olurken takımın en yaşlı ismi ise kaleci (30) oldu.

    1. 21.11.2018
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