Lucescu Ukrayna maçı sonrası patladı
Eleştirilere yanıt veren Rumen hoca, “Boş kritik yapan insanların beni beğenmesine ihtiyacım yok. Tarihimde başarılar var” dedi.
Milli takımda eleştiri oklarının hedefindeki teknik direktör Mircea Lucescu, Ukrayna sınavından sonra sert açıklamalar yaptı. Eleştirileri "Sadece kritik yapıyorlar" diyerek eleştiren Rumen hoca, "Kompedanlık alanları kritik yapmak. Ben, bu tür konuşan insanların beni beğenmesine ihtiyacım yok. Benim arkamda gerçekler ve bir tarih var. O tarihte başarılar var" diye konuştu. Ukrayna gibi gençleri aynı seviyeye çıkarmayı umut ettiklerini belirten Luce, oyunculara da şu mesajı verdi: Bu işi ülke adına yapmak için bu ruha sahip olmak gerekir. Bu ruha sahip olan arkadaşlarla yola devam edeceğiz.
ORTALAMA YAŞIMIZ 23.9
Luce, Ukrayna maçında gençlere yer verdi. UEFA Uluslar Ligi'nde küme düşen A Milli Takım'ın Ukrayna ile oynadığı mücadelede sahaya çıkan ay-yıldızlı ekibimizin yaş ortalaması 23.9 olurken takımın en yaşlı ismi ise kaleci Sinan Bolat (30) oldu.
- 21.11.2018
-
Ünal Karaman'dan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak sözleri
Toplam 1
Yorum
gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
-
Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı iç saha kozunu kullanacak
Toplam 2
Yorum
İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
-
Trabzonspor'da Juraj Kucka depremi!
Toplam 1
Yorum
Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
Lucescu Ukrayna maçı sonrası patladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.