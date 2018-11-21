Lucescu Ukrayna maçı sonrası patladı

Milli takımda eleştiri oklarının hedefindeki teknik direktör Mircea Lucescu, Ukrayna sınavından sonra sert açıklamalar yaptı. Eleştirileri "Sadece kritik yapıyorlar" diyerek eleştiren Rumen hoca, "Kompedanlık alanları kritik yapmak. Ben, bu tür konuşan insanların beni beğenmesine ihtiyacım yok. Benim arkamda gerçekler ve bir tarih var. O tarihte başarılar var" diye konuştu. Ukrayna gibi gençleri aynı seviyeye çıkarmayı umut ettiklerini belirten Luce, oyunculara da şu mesajı verdi: Bu işi ülke adına yapmak için bu ruha sahip olmak gerekir. Bu ruha sahip olan arkadaşlarla yola devam edeceğiz.



ORTALAMA YAŞIMIZ 23.9

Luce, Ukrayna maçında gençlere yer verdi. UEFA Uluslar Ligi'nde küme düşen A Milli Takım'ın Ukrayna ile oynadığı mücadelede sahaya çıkan ay-yıldızlı ekibimizin yaş ortalaması 23.9 olurken takımın en yaşlı ismi ise kaleci Sinan Bolat (30) oldu.