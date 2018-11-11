Futbolda milli mesai başlıyor – Fotomaç – 11 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Futbolda milli mesai başlıyor

    Futbolda milli mesai başlıyor

    A , ve ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde yarın 'da toplanacak.

    A , ve ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde yarın 'da toplanacak.

    UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 17 Kasım Cumartesi günü 'da İsveç'le, 20 Kasım Salı günü ise Ukrayna ile 'da özel maçta karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, yarın Riva'daki tesislerinde bir araya gelecek.

    İstanbul'da 4 gün kalacak milliler, 16 Kasım Cuma günü Konya'ya gidecek. Teknik direktör ve bir milli futbolcu, İsveç maçının oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda aynı gün basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, toplantının ardından son çalışmasını yapacak.

    A , Ukrayna karşılaşması için 18 Kasım Pazar günü Konya'dan Antalya'ya geçecek. Teknik direktör Lucescu ile aday kadrodan bir futbolcu, 19 Kasım Pazartesi günü müsabakanın da oynanacağı Antalya Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısına katılacak ve ardından maç öncesi son idman gerçekleştirilecek.

    Ay-yıldızlılar, Ukrayna ile oynayacağı karşılaşmadan sonra İstanbul'a gelecek.

    ADAY KADRO
    A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

    KALECİLER: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), (), (Royal Antwerp)

    SAVUNMA: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (), (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor), Serdar Aziz, Ömer Bayram (Galatasaray), (Fenerbahçe)

    ORTA SAHA: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Aytaç Kara (Bursaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)

    FORVET: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

    1. 11.11.2018 12:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Futbolda milli mesai başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN