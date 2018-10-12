İrfan Can Kahveci Rusya maçı aday kadrosundan çıkarıldı
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    maçı aday kadrosundan çıkarıldı

    İrfan Can Kahveci Rusya maçı aday kadrosundan çıkarıldı

    forması giyen , sakatlığı nedeniyle A 'ın UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Ekim Pazar günü ile oynayacağı maçın aday kadrosundan çıkarıldı.

    Futbolcunun sol bacak arka adalesindeki sakatlığın karşılaşmasına kadar tamamen iyileşmeyeceği tespit edildiğinden, A heyeti, İrfan Can'ın tedavisini kulübünde devam etmesini uygun gördü.

    1. 12.10.2018 14:10
    2. Güncelleme: 12.10.2018 14:19
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