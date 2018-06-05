Milliler Rusya’ya karşı – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Milliler ’ya karşı

    Milliler Rusya’ya karşı

    Uluslar Ligi öncesi hazırlık periyodunda ve Tunus’la karşılaşan ayyıldızlı ekibimiz, bugün 19.00’da ’ya konuk olacak.

    A Milli Futbol Takımımız, eylül ayında başlayacak Uluslar Ligi maçları öncesi hazırlık karşılaşmalarına devam ediyor. 'ı 2-1 yenen, Tunus'la da 2-2 berabere kalan ay-yıldızlı ekibimiz, bugün ile kozlarını paylaşacak. 'daki CSKA Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve Kanal D'den yayınlanacak. Tunus maçında kırmızı kart gören golcü futbolcu , bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu arada , bugün konuk olacağı Rusya ile Uluslar Ligi'nde 7 Eylül ve 14 Ekim'de iki kez daha karşı karşıya gelecek.

    AY-YILDIZLILAR İLK PEŞİNDE
    Hazırlık maçında bugün Rusya'ya konuk olacak A Milli Takım, rakibiyle 4. kez kozlarını paylaşacak. Oynanan 3 maçta Rusya'ya karşı galibiyet sevinci yaşayamayan ay-yıldızlı ekibimiz, 2 kez sahadan yenik ayrılırken, bir beraberlik elde etti. Bu maçlarda rakip fileleri havalandıramayan Türkiye, kalesinde ise 2 gol gördü.

    LUCESCU İLE 11. KARŞILAŞMA
    , A Milli Takım'ın başında 11. maçına Rusya karşısında çıkacak. Rumen teknik adamın idaresinde 10 maça çıkan ay-yıldızlı ekibimiz, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet alırken, 4 yenilgi, 3 de beraberlik elde etti. Lucesculu Milli Takım, 12 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde ise 17 gol gördü.

    2018 YILINDA RAKİPSİZ!
    'na katılma hakkını kaybeden A , yenilenmiş kadrosuyla 2018 yılında oynadığı karşılaşmalarda yenilmedi. Bu yıl 4 hazırlık maçına çıkan ay-yıldızlı ekibimiz, 2'şer galibiyet ve beraberlik aldı. İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0, İran'ı 2-1 mağlup eden milliler, Karadağ ve Tunus'a karşı da sahadan 2-2'lik skorlarla ayrıldı.

    TÜRKİYE'NİN 560. SINAVI
    Türkiye, bugün Rusya ile oynayacağı hazırlık maçıyla 560. kez sahaya çıkacak. Milli Takım, 95 yıllık tarihinde 293'ü resmi, 559 karşılaşma oynarken, bunların 211'ini kazandı. Ayyıldızlı ekibimiz 218 kez rakiplerine mağlup olduğu bu karşılaşmalarda 130 da beraberlik elde etti.
    1. 5.6.2018
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