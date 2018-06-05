Milliler Rusya’ya karşı
Uluslar Ligi öncesi hazırlık periyodunda İran ve Tunus’la karşılaşan ayyıldızlı ekibimiz, bugün 19.00’da Rusya’ya konuk olacak.
AY-YILDIZLILAR İLK PEŞİNDE
Hazırlık maçında bugün Rusya'ya konuk olacak A Milli Takım, rakibiyle 4. kez kozlarını paylaşacak. Oynanan 3 maçta Rusya'ya karşı galibiyet sevinci yaşayamayan ay-yıldızlı ekibimiz, 2 kez sahadan yenik ayrılırken, bir beraberlik elde etti. Bu maçlarda rakip fileleri havalandıramayan Türkiye, kalesinde ise 2 gol gördü.
LUCESCU İLE 11. KARŞILAŞMA
Mircea Lucescu, A Milli Takım'ın başında 11. maçına Rusya karşısında çıkacak. Rumen teknik adamın idaresinde 10 maça çıkan ay-yıldızlı ekibimiz, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet alırken, 4 yenilgi, 3 de beraberlik elde etti. Lucesculu Milli Takım, 12 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde ise 17 gol gördü.
2018 YILINDA RAKİPSİZ!
Dünya Kupası'na katılma hakkını kaybeden A Milli Takım, yenilenmiş kadrosuyla 2018 yılında oynadığı karşılaşmalarda yenilmedi. Bu yıl 4 hazırlık maçına çıkan ay-yıldızlı ekibimiz, 2'şer galibiyet ve beraberlik aldı. İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0, İran'ı 2-1 mağlup eden milliler, Karadağ ve Tunus'a karşı da sahadan 2-2'lik skorlarla ayrıldı.
TÜRKİYE'NİN 560. SINAVI
Türkiye, bugün Rusya ile oynayacağı hazırlık maçıyla 560. kez sahaya çıkacak. Milli Takım, 95 yıllık tarihinde 293'ü resmi, 559 karşılaşma oynarken, bunların 211'ini kazandı. Ayyıldızlı ekibimiz 218 kez rakiplerine mağlup olduğu bu karşılaşmalarda 130 da beraberlik elde etti.
- 5.6.2018
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Beşiktaş'ta ilk hedef Oğuzhan Özyakup!
Toplam 1
Yorum
SON SİYAH AMAN OĞUZHAN'I KAÇIRMAYIN SENEYE YOKSA MAHFOLURUZ.. ANLAŞILAN YÖNETİM HALA AKILLANMADI ÖNÜMÜZDEKİ SENEDE BJK KAYIP...
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Koç’a gönderme
Toplam 1
Yorum
CELAL 5.YILDIZI TAKTIGIMIZI GORMEKTE KOC GIBI BIRINE YAKISIRDI AZIZ 3.4 U GORDU YETER
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Trabzonspor'da stopere yeni aday Sadık Çiftpınar
Toplam 2
Yorum
PALA61 HALA MİLLETE YEDİRME PEŞİNDESİNİZ .BIRAKINDA TRABZONSPORDAN AZICIKTA TRABZONLU ÇOCUKLAR NASİPLENSİN
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