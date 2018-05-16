Rusya-Türkiye maçı Moskova'da oynanacak

Arena CSKA'daki Rusya-Türkiye hazırlık müsabakası saat 19.00'da başlayacak. Türkiye ile Rusya, SSCB dönemi dahil A Milli Takımlar düzeyinde bugüne kadar toplam 18 kez karşı karşıya geldi. İki takım, son kez 31 Ağustos 2016 tarihinde özel maçta Antalya'da karşılaşmış ve 0-0 berabere kalmıştı.



UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde yer alan Türkiye ile Rusya 2. Grup'ta 7 Eylül ve 14 Kasım 2018'de iki kez daha karşı karşıya gelecek.