Yeni statta ilk milli heyecan – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Yeni statta ilk milli heyecan

    Yeni statta ilk milli heyecan
    A Milli Futbol Takım'ın Uluslar Ligi'nde ile 7 Eylül 2018 Cuma günü yapacağı müsabaka Trabzon'da oynanacak. Medical Park Stadı'nda yapılacak Türkiye-Rusya B Ligi 2. Grup karşılaşması 21.45'te başlayacak. Bu aynı zamanda Trabzon'un yeni stadındaki ilk milli maç olacak.
    1. 15.5.2018
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