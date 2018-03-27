Tumbakovic: "Sonuçtan memnunuz"
Karadağ A Milli Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, Türkiye ile oynanan karşılaşmanın kendileri açısından tam manasıyla bir imtihan olduğunu ve sonuçtan memnun olduklarını söyledi.
Karadağ ekibinin Kıbrıs Rum Kesimi ve Türkiye'ye karşı oynanan karşılaşmaları analiz ederek ne derecede başarılı olunduğunu gözden geçireceğini ifade eden Tumbakovic, "Her halukarda, Türkiye karşısında aldığımız nihai sonuç gayet memnuniyet verici. Türkiye 2 farkla önde iken tepkimizi ortaya koyabildik. Lakin burada sonucu etkileyen şeyin bizim becerikliliğimiz mi yoksa karşı tarafın hataları mı olduğu konusunu tetkik etmek gerek. Bu maçın ardından konuşulması gereken çok şey var" dedi.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 23:54
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