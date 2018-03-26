Karadağ'da aslar – Fotomaç – 26 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Karadağ'da aslar

    Karadağ'da aslar

    , kadro istikrarını sağlamak için Karadağ karşısında da İrlanda’yı 1-0 yenen ilk onbire yakın isimleri sahaya sürmeyi planlıyor.

    Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ile oynanan maçta takımın performansının yanısıra istekli futbolundan da memnun olduğunu kaydeden , milli takımın başarısı için istikrarlı bir kadronun oturmasının önemli olduğunu söylüyor. Rumen teknik adamın, yarın Karadağ ile yapılacak hazırlık maçında da İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yenen ideal 11'e yakın isimleri sahaya süreceği öğrenildi. Lucescu'nun İrlanda karşısında hafif sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 'i Yusuf Yazıcı'nın yerine ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.

    YOLCULUK BUGÜN
    Milliler iki maçlık hazırlık döneminin Antalya ayağını dün yaptığı idmanla tamamladı. Sakatlığı bulunan antrenmana katılmazken, iyileşen Cengiz Ünder takımla çalışti. Kafile bugün saat 10.00'da havaalanından özel bir uçakla Karadağ'daki Podgoriçe'ye geçecek ve maç saatini bekleyecek.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karadağ'da aslar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN