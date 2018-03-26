Karadağ'da aslar
Mircea Lucescu, kadro istikrarını sağlamak için Karadağ karşısında da İrlanda’yı 1-0 yenen ilk onbire yakın isimleri sahaya sürmeyi planlıyor.
Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ile oynanan maçta takımın performansının yanısıra istekli futbolundan da memnun olduğunu kaydeden Mircea Lucescu, milli takımın başarısı için istikrarlı bir kadronun oturmasının önemli olduğunu söylüyor. Rumen teknik adamın, yarın Karadağ ile yapılacak hazırlık maçında da İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yenen ideal 11'e yakın isimleri sahaya süreceği öğrenildi. Lucescu'nun İrlanda karşısında hafif sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Cengiz Ünder'i Yusuf Yazıcı'nın yerine ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.
YOLCULUK BUGÜN
Milliler iki maçlık hazırlık döneminin Antalya ayağını dün yaptığı idmanla tamamladı. Sakatlığı bulunan Enes Ünal antrenmana katılmazken, iyileşen Cengiz Ünder takımla çalışti. Kafile bugün saat 10.00'da Sabiha Gökçen havaalanından özel bir uçakla Karadağ'daki Podgoriçe'ye geçecek ve maç saatini bekleyecek.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:31
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gfb bir zamanlar dünya şampiyonu olan takım dı.........................
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"Beni rezil ettiniz"
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Düsseldorf'lu Akli sira PAYINA DÜSENDEN kendini kurtaracak ! Ayibi dahada büyültüp, arkadaslarina saygisizlik yaptiginin farkinda bile degil !
Karadağ'da aslar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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