Çağlar Söyüncü hayran bıraktı – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    hayran bıraktı

    <a href="/index/caglar-soyuncu?id=c2377d21-b173-4f63-8fb7-19f6369678db" class="" rel="tag">Çağlar Söyüncü</a> hayran bıraktı

    AY-YILDIZLI ekibimizin İrlanda'yı yendiği maçta forma giyen , futboluyla öne çıkan isimlerden oldu.

    AY-YILDIZLI ekibimizin İrlanda'yı yendiği maçta forma giyen , futboluyla öne çıkan isimlerden oldu. Savunmadaki futboluyla 'nin galibiyetinde kilit rol oynayan 21 yaşındaki futbolcu, "Çok fazla sıkıntı çekmiyoruz, hocamızın söylediklerini yapmaya çalışıyoruz. İyi bir birliktelik ortaya çıkıyor ve bu da sahaya yansıyor. Şu an her şey çok güzel" açıklamasını yaptı.
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:16
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