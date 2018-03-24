Antalya uğuru sürdü
A Milli Takım'ın Antalya uğuru devam etti. Antalya'da oynadığı önceki 6 maçın 4'ünü kazanan, 1'inde berabere kalıp, 1 kez mağlup olan ay-yıldızlı ekibimiz, güney ilinde dün 5. galibiyetini aldı. Antalya seyircisi de tribünleri doldurarak zaferde pay sahibi oldu.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Antalya uğuru sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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