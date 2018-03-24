Antalya uğuru sürdü – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    uğuru sürdü

    Antalya uğuru sürdü
    A 'ın uğuru devam etti. Antalya'da oynadığı önceki 6 maçın 4'ünü kazanan, 1'inde berabere kalıp, 1 kez mağlup olan ay-yıldızlı ekibimiz, güney ilinde dün 5. galibiyetini aldı. Antalya seyircisi de tribünleri doldurarak zaferde pay sahibi oldu.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:50
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