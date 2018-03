A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İrlanda maçı öncesi birçok konuya değindi. İşte Rumen hocanın öne çıkan sözleri: "Ekibimiz yarısından çoğu Türkiye dışında oynuyor. Her biri kulüplerinde başarılı. Gençlerle birlikte çekirdek ekip oluşturmaya çalışıyoruz. Kazanmaya alışacağız. Emre, Cengiz, Okan, Çağlar ve diğerleri... Türk futbolunun geleceği bu isimler. Kadromuzdaki herkes çok iyi oyuncu. Umut ediyorum ki, daha iyiye gideceğiz."

YABANCI SAYISI ÇOK

"Kasım ayından bu yana futbolcularla bir araya gelmedik ama 50'den fazla maçı canlı seyrettim. Tüm oyuncuları izlemeye çalıştım. Yabancı futbolcuların çok olmasından dolayı Türk futbolcuları görmek kolay olmuyor. Bu hazırlık maçları gençlere kendilerini ifade edebilme imkanı tanıyacak ve bunun farkındalar. Çok konuştuk, toplantılar yaptık. Hepsi ne yapmamız gerektiğini biliyor. Sorumluluklarını öğrendiler."

TAKIM ÜST SEVİYEDE

"TÜRK futbolunun geleceği için çalışıyoruz. Kampa çağırmamış olduklarım daha sonra tekrar gelebilirler. Ben iyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Teknik olarak iyi bir seviyede olan takımım var. 17 ayrı takımda forma giyen 26 oyuncu çağırdık. Değişik kültürlerden geliyorlar. Ama benim için en önemlisi arkadaşlıklarının üst seviyede olması."

HEPSİ 10'U İSTİYOR!

"BİZİM başka bir sorunumuz var. Becerikli oyunculara baktığımız zaman hepsi 10 numara oynamak istiyor. Hakan, Emre, Yusuf, Oğuzhan... Sahanın başka yerlerinde oynayabileceklerini gösterip, onları orada kullanmalıyız. Eminim ne yapmamız gerektiğini onlar da anlayacak. Bu ekip 4-1-4-1, 4-4-2 de oynayabilir. Hakan, Gattuso ile Milan'da çok faydalı bir isim oldu. Genç Türk oyuncularının problemi bu; hepsi 10 numara oynamak istiyor."

HER ŞEY GÜZEL OLACAK

Takımın genç yıldızlarından Okay Yokuşlu, gelecekten umutlu... Mevcut kadroya çok güvendiğini belirten Okay, "Çok kaliteli bir ekibe sahip olduğumuzu düşünüyorum. Oyun karakteri anlamında da kaliteli futbolcularımız var. Birbirimizi daha çok tanımak ve oynamak da önemli. Umarım her şey çok güzel olacak. Dünya Kupası'na gitmek çok önemliydi. Orada olamamak herkesi üzüyor. Geçmişi değiştiremiyoruz ve önümüze odaklanmalıyız" dedi