Milli Takıma Cengiz Ünder'den kötü haber
Türkiye A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı özel maç için Antalya Stadyumu’nda son çalışmasını yaptı. Sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir takımdan ayrı çalıştı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ile 23 Mart Cuma günü Antalya'da oynayacağı özel maçın son hazırlıklarını Antalya Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Saat 19.30'da başlayan ve ilk 15 dakikası basına açık çalışmada Teknik Direktör Mircea Lucescu saha ortasında oyuncularla kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra oyuncular koşu ve ısınma hareketleriyle çalışmayı sürdürdü. A millilerde Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir, dün İstanbul'da yapılan çalışmada dizlerinde yaşadıkları problemden dolayı bugünkü antrenmanda takımdan ayrı çalıştı. Milliler antrenmanın ardından İrlanda Cumhuriyet maçı için kampa girdi.
Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti maçı 23 Mart Cuma günü saat 20.30'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Slovenya Federasyonu'ndan Slavko Vini yönetirken, yardımcılıklarını, Toma Klannik ve Andra Kovai yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise FIFA kokartlı hakemlerden Hüseyin Göçek olacak.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 20:21
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
demir oren en problemsiz gs fb maci 400 bin tl yuhh tff fb sin sirtinda sopa hakemler ayağında pranga vay fenerin haline cek aziz takimi ligden
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Terim İspanyol gol makinesinin peşinde
Toplam 6
Yorum
sercan korkmaz ucuza alıp, iyi fiyata satabileceğine inanıyosa alsın.
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
misafir 42 bu futbol federasyonunun görevi fb ve konya spora ceza vermekmi yeter artık s..olun gidin i..neler hakemlerle doğradıgınız yetmiyormu
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