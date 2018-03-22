Karadağ-Türkiye maçına doğru – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Karadağ-Türkiye maçına doğru

    Karadağ-Türkiye maçına doğru

    ve Karadağ ile özel maçlarda karşı karşıya gelecek A Milli Takımı, bu karşılaşmalarla beyaz sayfa açmaya çalışacak.

    Türkiye Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre yarınki karşılaşmasının ardından 27 Mart Salı günü Karadağ'a konuk olacak milliler, beyaz renkli deplasman formasını da ilk kez bu mücadelede giyecek.

    İlk etap çalışmalarını Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiren oyuncularının yanı sıra TFF Başkan Vekili ile teknik direktör , beyaz formayla fotoğraf çektirdi.

    Milli takım teknik heyet ve oyuncuları, bu özel çekimin bir parçası olarak Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylığına da tam destek verdi.

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:44
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