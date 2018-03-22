Karadağ-Türkiye maçına doğru
İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile özel maçlarda karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, bu karşılaşmalarla beyaz sayfa açmaya çalışacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre yarınki İrlanda Cumhuriyeti karşılaşmasının ardından 27 Mart Salı günü Karadağ'a konuk olacak milliler, beyaz renkli deplasman formasını da ilk kez bu mücadelede giyecek.
İlk etap çalışmalarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiren milli takım oyuncularının yanı sıra TFF Başkan Vekili Ali Dürüst ile teknik direktör Mircea Lucescu, beyaz formayla fotoğraf çektirdi.
Milli takım teknik heyet ve oyuncuları, bu özel çekimin bir parçası olarak Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylığına da tam destek verdi.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:44
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Fernando Muslera için Çin endişesi
Toplam 2
Yorum
Bizans Oyunları Başakşehirle haksız rekabet yaratılıyor. Galatasarayın tüm oyuncularını hergün gönderip yerine transfer yapıyorsunuz. Sadece siz değil tüm
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G.Saray’ı bekliyorum
Toplam 1
Yorum
Gslı Bizde sizi bekliyoruz..Gelde taraftar gör..
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Nerede o eski Kadıköy
Toplam 3
Yorum
UZMAN DR ARTIK HAKEMLER KADIKÖYDE BİLE BİZİ ÇEKİNMEDEN DOĞRUYORLAR.PİYON OLARAK KULLANILMAKTAN BIKTIK HAKEMLERE DÜDÜK ASTIRTAMAYAN BAŞKAN OLMAMALI
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