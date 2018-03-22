İrlanda tam kadro – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    tam kadro

    <a href="/index/irlanda?id=a7ea7219-c16c-4b3d-9674-7dd47e885528" class="" rel="tag">İrlanda</a> tam kadro
    AY-YILDIZLI ekibimizle yarın karşılaşacak olan , hazırlıklarına devam ediyor. Belek Merkezi'nde kampa giren , dün teknik direktör Martin O'Neill yönetiminde çalıştı. İrlanda, basına açık antrenmanda, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışmasıy aptı.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:15
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