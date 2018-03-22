Başakşehir tayfası – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    tayfası

    Başakşehir tayfası
    MİLLİ Takım formasını giyen 'in yıldız isimleri, eski takım arkadaşları 'le hasret giderdi. Kaleci , İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir, Roma formasıyla adından söz ettiren Cengiz'le sık sık bir araya geliyor. Bu dörtlü, idmanlardaki hırsı ve performanslarıyla teknik direktör Lucescu'nun gözdesi olmayı da başardı.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:15
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