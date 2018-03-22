Antalya’dan çıkış yok – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    ’dan çıkış yok

    Antalya’dan çıkış yok
    İrlanda Cumhuriyeti ile yarın Stadı'nda karşılaşacak olan A , bu şehirde rakiplerine şans tanımıyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, daha önce Antalya'da oynadığı 6 karşılaşmadan sadece birini kaybederken, 4 galibiyet, bir beraberlik elde etti.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:20
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