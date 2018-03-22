A Milli Takım, İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya Stadyumu'nda 23 Mart Cuma günü saat 20.30'da özel maçta karşılaşacak. Özel uçakla Antalya'ya gelen Ay-Yıldızlılar için polis havalimanında güvenlik tedbiri aldı. Spor lisesi öğrencileri havalimanında A millileri kırmızı ve beyaz karanfille karşıladı. Kafilede, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst de yer aldı. Ay yıldızlıları taşıyan otobüsü polis gözetiminde kamp yapacağı Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki otele gitti.



A milliler maçın oynanacağı Antalya Stadyumu'nda bugün saat 19.30'da basına açık olarak yapacağı antrenmanla İrlanda Cumhuriyeti karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu ile antrenman öncesinde Antalya Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.