A Milli Takım Antalya'da
TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, yarın İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı özel maç için Antalya'ya geldi.
A Milli Takım, İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya Stadyumu'nda 23 Mart Cuma günü saat 20.30'da özel maçta karşılaşacak. Özel uçakla Antalya'ya gelen Ay-Yıldızlılar için polis havalimanında güvenlik tedbiri aldı. Spor lisesi öğrencileri havalimanında A millileri kırmızı ve beyaz karanfille karşıladı. Kafilede, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst de yer aldı. Ay yıldızlıları taşıyan otobüsü polis gözetiminde kamp yapacağı Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki otele gitti.
A milliler maçın oynanacağı Antalya Stadyumu'nda bugün saat 19.30'da basına açık olarak yapacağı antrenmanla İrlanda Cumhuriyeti karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu ile antrenman öncesinde Antalya Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:59
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Onur Kıvrak özel çalışıyor
Toplam 5
Yorum
koçbey Onur'un degajları hiç iyi değil.Top zor geçiyor orta alanı.Topu oyuna sokma konusunda sıkıntıları var yan top zaafına hiç değinmiyorum bile
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Başarılı olmanın bedelini ödedim
Toplam 7
Yorum
Mert Böyle dik kafalı ve sabit fikirli olursan daha çok takım değiştirirsin.
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İstikrarın adı Yusuf Yazıcı
Toplam 1
Yorum
Mustafaerdem61 Yusuf Yazıcı, eğer hayal gücünü kullanıp, oynadığın futbolu sanat haline getirirsen seyrine doyum olmayan bir futbolcu olursun.
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