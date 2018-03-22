A Milli Takım Antalya'da – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    A 'da

    A <a href="/index/milli-takim?id=e5de2bc7-386e-4ecf-8278-6bcd3052a2cb" class="" rel="tag">Milli Takım</a> <a href="/index/antalya?id=7d09b1e1-861f-4c00-9b4c-4ebaeb0247fd" class="" rel="tag">Antalya</a>'da

    TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, yarın ile oynayacağı özel maç için 'ya geldi.

    A , ile Stadyumu'nda 23 Mart Cuma günü saat 20.30'da özel maçta karşılaşacak. Özel uçakla 'ya gelen Ay-Yıldızlılar için polis havalimanında güvenlik tedbiri aldı. Spor lisesi öğrencileri havalimanında A millileri kırmızı ve beyaz karanfille karşıladı. Kafilede, Başkanvekili Ali Dürüst de yer aldı. Ay yıldızlıları taşıyan otobüsü polis gözetiminde kamp yapacağı Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki otele gitti.

    A milliler maçın oynanacağı 'nda bugün saat 19.30'da basına açık olarak yapacağı antrenmanla karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak. A Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu ile antrenman öncesinde 'nda basın toplantısı düzenleyecek.

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:59
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