Karadağ biletleri satışa çıktı – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    biletleri satışa çıktı

    Karadağ biletleri satışa çıktı
    A Milli Futbol Takımı'nın, ile 27 Mart Salı günü deplasmanda yapacağı hazırlık maçının biletleri satışa çıktı. Karadağ'ın başkenti Podgorica'da 20.10'da başlayacak maçın biletleri inin Taraftar Kulübü kırmızı üyeleri için internet üzerinden satışa sunuldu.Müsabakanın bilet fiyatları Türk taraftarlar için 10 lira.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:04
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