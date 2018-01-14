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    14 Ocak 2018, Pazar
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    gurbetçileri izleyecek

    Mircea Lucescu gurbetçileri izleyecek

    A Teknik Direktörü , 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) forma giyen Türk oyuncuları izlemek için Almanya'ya gitti.

    Dün oynanan Stuttgart-Hertha Berlin maçını izleyen Rumen teknik adamın bugün de Borussia Dortmund-Wolfsburg ve Köln-Borussia Mönchengladbach karşılaşmalarını izlemesi bekleniyor.

    'nun, ay-yıldızlı ekibin kadrosunda yer alan Türk oyuncuların performanslarını canlı izlemek için bu programı hazırladığı öğrenildi.

    Lucescu'nun, Stuttgart-Hertha Berlin maçında, Ümit forması giyen 'ı izlediği, Borussia Dortmund-Wolfsburg mücadelesinde de ve 'yı takip edeceği bildirildi.

    - Berkay Özcan ile özel görüşme

    Lucescu, Stuttgart forması giyen ve Ümit Milli Futbol Takımı'nın son oynadığı Malta ve Belçika maçı için kadroya davet edilmesine rağmen, daveti kabul etmeyen Berkay Özcan ile 'da bir araya geldi.

    Lucescu, yardımcısı ile Stuttgart'ta, Berkay Özcan ile görüştü. Lucescu'nun görüşmede, Berkay'ın yaşadığı sorunları öğrendiği ve genç oyuncunun adına oynayıp oynamamak istediğini sorduğu öğrenildi. Berkay'ın da Lucescu'ya, sorunların geride kaldığını ve A Milli Takım'da oynamak istediğini söylediği, görüşmenin olumlu sona erdiği kaydedildi.

    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 14:14
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