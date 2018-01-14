Mircea Lucescu gurbetçileri izleyecek

Dün oynanan Stuttgart-Hertha Berlin maçını izleyen Rumen teknik adamın bugün de Borussia Dortmund-Wolfsburg ve Köln-Borussia Mönchengladbach karşılaşmalarını izlemesi bekleniyor.

Mircea Lucescu'nun, ay-yıldızlı ekibin kadrosunda yer alan Türk oyuncuların performanslarını canlı izlemek için bu programı hazırladığı öğrenildi.

Lucescu'nun, Stuttgart-Hertha Berlin maçında, Ümit Milli Takım forması giyen Berkay Özcan'ı izlediği, Borussia Dortmund-Wolfsburg mücadelesinde de Ömer Toprak ve Yunus Mallı'yı takip edeceği bildirildi.

- Berkay Özcan ile özel görüşme

Lucescu, Stuttgart forması giyen ve Ümit Milli Futbol Takımı'nın son oynadığı Malta ve Belçika maçı için kadroya davet edilmesine rağmen, daveti kabul etmeyen Berkay Özcan ile Almanya'da bir araya geldi.

Lucescu, yardımcısı Tayfur Havutçu ile Stuttgart'ta, Berkay Özcan ile görüştü. Lucescu'nun görüşmede, Berkay'ın yaşadığı sorunları öğrendiği ve genç oyuncunun Türkiye adına oynayıp oynamamak istediğini sorduğu öğrenildi. Berkay'ın da Lucescu'ya, sorunların geride kaldığını ve A Milli Takım'da oynamak istediğini söylediği, görüşmenin olumlu sona erdiği kaydedildi.