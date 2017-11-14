TFF skoru yazamadı!
Lucescu yönetimindeki Milliler, Arnavutluk'a 3-2 yenilirken Milli Takımlar'ın resmi twitter hesabı karşılaşmanın skorunu yazamadı!
Milli Takım, Arnavutluk'a hazırlık maçında 3-2 kaybederken maç sonunda flaş bir olay yaşandı.
Milli Takımlar resmi twitter hesabı, maç bitiminde skoru yazmazken sadece "Türkiye-Arnavutluk: Karşılaşma sona erdi" ifadelerini kullandı.
Hesaptan maçın bitiminden 45 dakika sonra yeni bir paylaşım yapılırken bu kez skorun yazılması dikkat çekti.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 01:54
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
Aslan DEMEKKI HER ANTRANÖRÜN OYUNCU BEGENISI FARKLI OLABILIYOR BIRININ BEGENMEDIGINI DIGERI YILDIZ YAPAILIYOR Ü.DAVALA GÜZEL BIRÖRNEK COKBILENLER3
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
Aslan Ü.DAVALA ÖNCE IST.SPORDA KADROYA GIREMIYINCE DIYARBAKIRA GÖNDERILDI F.TERIM GSARAYIN BASINA GECINCE ONU GSARAYA ALDI VE O BIR MARKA OLDU2
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
tolga milli takımın haline bak abi bundan bizim ptt 1 liginde tonla var işin içine menejerler girip milli takımı pazar yeri yapmışlar pes vallahi
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