 TFF skoru yazamadı! – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    TFF skoru yazamadı!

    TFF skoru yazamadı!

    Lucescu yönetimindeki Milliler, Arnavutluk'a 3-2 yenilirken Milli Takımlar'ın resmi twitter hesabı karşılaşmanın skorunu yazamadı!

    Milli Takım, Arnavutluk'a hazırlık maçında 3-2 kaybederken maç sonunda flaş bir olay yaşandı.

    Milli Takımlar resmi twitter hesabı, maç bitiminde skoru yazmazken sadece "Türkiye-Arnavutluk: Karşılaşma sona erdi" ifadelerini kullandı.

    Hesaptan maçın bitiminden 45 dakika sonra yeni bir paylaşım yapılırken bu kez skorun yazılması dikkat çekti.

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:54
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