TFF skoru yazamadı!

Milli Takım, Arnavutluk'a hazırlık maçında 3-2 kaybederken maç sonunda flaş bir olay yaşandı.

Milli Takımlar resmi twitter hesabı, maç bitiminde skoru yazmazken sadece "Türkiye-Arnavutluk: Karşılaşma sona erdi" ifadelerini kullandı.

Hesaptan maçın bitiminden 45 dakika sonra yeni bir paylaşım yapılırken bu kez skorun yazılması dikkat çekti.



