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Başakşehir 'yaşam mücadelesi' veriyor

Düşme potasının bir basamak üstünde yer alan , son virajına girilen 'de kader maçlarına çıkacak. Ardı ardına ateş hattındaki rakipleri BB Erzurumspor ve MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan turuncu-lacivertlilerde Teknik Direktör Aykut Kocaman, söz konusu müsabakaları 'yaşam mücadelesi' sözleriyle nitelendirdi.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 12:01 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 12:02
Başakşehir 'yaşam mücadelesi' veriyor

'in son şampiyonu unvanını elinde bulunduran Başakşehir, geçtiğimiz sezonun aksine adeta kabusu yaşıyor. İlk defa boy gösterdiği Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda eden, ligde ise alt sıralardan bir türlü kurtulamayan turuncu-lacivertliler, sezon ortasında Teknik Direktör Okan Buruk'la yollarını ayırmış ve takımı Aykut Kocaman'a emanet etmişti. Ancak kötü gidişe Kocaman da çare olamadı. Başakşehir, deneyimli çalıştırıcının yönetiminde ligde çıktığı 14 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti.

Başakşehir 'yaşam mücadelesi' veriyor

'de 37. haftayı 37 puanla 17. sırada tamamlayan İstanbul temsilcisinin kalan 5 maçta puan kaybına tahammülü kalmadı.

Başakşehir 'yaşam mücadelesi' veriyor

DİREKT RAKİPLERİYLE OYNAYACAK

Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın tabiriyle 'ateş çemberinin tam içinde' yer alan Başakşehir, kümede kalma savaşında direkt rakipleriyle oynayacak. Ligin 38. haftasında aynı puana sahip olduğu ve son haftalarda çıkışa geçen BB Erzurumspor'a konuk olacak turuncu-lacivertli takımın kazanmaktan başka şansı yok. , galip geldiği takdirde 40 puana ulaşıp az da olsa rahat nefes alacak. Ancak mağlubiyet durumunda ise işler daha da zora girecek. Kocaman'ın takımı; Erzurum'da yenilir, Kayserispor ile Gençlerbirliği ise kazanırsa 20. sıraya kadar gerileyebilir.

Başakşehir 'yaşam mücadelesi' veriyor

Başakşehir, Erzurumspor'un ardından potayla arasında sadece 1 puan olan ve mevcut durumda 38 puanla 15. sırada kendine yer bulan MKE Ankaragücü'yle evinde karşılaşacak. Aykut Kocaman, Alanyaspor müsabakasının ardından düzenlenen basın toplantısında bu kritik iki maçı 'yaşam mücadelesi' diyerek adlandırmıştı.

Başakşehir 'yaşam mücadelesi' veriyor

Başkent temsilcisiyle oynadıktan sonra 14 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Sivasspor'la deplasmanda mücadele edecek turuncu-lacivertli ekip, ardından bir başka rakibi Kayserispor'u konuk edecek.

Başakşehir 'yaşam mücadelesi' veriyor

BB Erzurumspor, Ankaragücü ve Sivasspor karşılaşmalarında alınacak sonuçlar Kayserispor maçının önemini daha da arttırabilir. M.Başakşehir, ligin kapanışını da Çaykur Rizespor deplasmanında yapacak.

Başakşehir 'yaşam mücadelesi' veriyor

GOL ATMAKTA SIKINTI YAŞIYOR

Geçtiğimiz sezon 34 hafta üzerinden oynanan 'i 65 golle tamamlayan Başakşehir, bu sezon ise 35 maçta sadece 37 gol atabildi. Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için kazanmaya, bunun için de gol atmaya ihtiyacı olan turuncu-lacivertliler, Aykut Kocaman idaresindeki 14 müsabakada yalnızca 10 gol bulabildi. Hücum hattından istediği verimi alamayan 'in en golcü oyuncusu 6 golle Gulbrandsen. Ardından 5'er golle Visca ve Demba Ba geliyor. Ancak Ba ile yollarını ayıran İstanbul ekibinin bir başka santrforu Crivelli'nin ise yalnızca 2 golü var.

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