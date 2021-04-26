Başakşehir 'yaşam mücadelesi' veriyor

Süper Lig'in son şampiyonu unvanını elinde bulunduran Başakşehir, geçtiğimiz sezonun aksine adeta kabusu yaşıyor. İlk defa boy gösterdiği Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda eden, ligde ise alt sıralardan bir türlü kurtulamayan turuncu-lacivertliler, sezon ortasında Teknik Direktör Okan Buruk'la yollarını ayırmış ve takımı Aykut Kocaman'a emanet etmişti. Ancak kötü gidişe Kocaman da çare olamadı. Başakşehir, deneyimli çalıştırıcının yönetiminde ligde çıktığı 14 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti.
Süper Lig'in son şampiyonu unvanını elinde bulunduran Başakşehir, geçtiğimiz sezonun aksine adeta kabusu yaşıyor. İlk defa boy gösterdiği Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda eden, ligde ise alt sıralardan bir türlü kurtulamayan turuncu-lacivertliler, sezon ortasında Teknik Direktör Okan Buruk'la yollarını ayırmış ve takımı Aykut Kocaman'a emanet etmişti. Ancak kötü gidişe Kocaman da çare olamadı. Başakşehir, deneyimli çalıştırıcının yönetiminde ligde çıktığı 14 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti.
Süper Lig'de 37. haftayı 37 puanla 17. sırada tamamlayan İstanbul temsilcisinin kalan 5 maçta puan kaybına tahammülü kalmadı.
DİREKT RAKİPLERİYLE OYNAYACAK
Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın tabiriyle 'ateş çemberinin tam içinde' yer alan Başakşehir, kümede kalma savaşında direkt rakipleriyle oynayacak. Ligin 38. haftasında aynı puana sahip olduğu ve son haftalarda çıkışa geçen BB Erzurumspor'a konuk olacak turuncu-lacivertli takımın kazanmaktan başka şansı yok. Medipol Başakşehir, galip geldiği takdirde 40 puana ulaşıp az da olsa rahat nefes alacak. Ancak mağlubiyet durumunda ise işler daha da zora girecek. Kocaman'ın takımı; Erzurum'da yenilir, Kayserispor ile Gençlerbirliği ise kazanırsa 20. sıraya kadar gerileyebilir.