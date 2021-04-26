Başakşehir 'yaşam mücadelesi' veriyor

GOL ATMAKTA SIKINTI YAŞIYOR



Geçtiğimiz sezon 34 hafta üzerinden oynanan Süper Lig'i 65 golle tamamlayan Başakşehir, bu sezon ise 35 maçta sadece 37 gol atabildi. Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için kazanmaya, bunun için de gol atmaya ihtiyacı olan turuncu-lacivertliler, Aykut Kocaman idaresindeki 14 müsabakada yalnızca 10 gol bulabildi. Hücum hattından istediği verimi alamayan Medipol Başakşehir'in en golcü oyuncusu 6 golle Gulbrandsen. Ardından 5'er golle Visca ve Demba Ba geliyor. Ancak Ba ile yollarını ayıran İstanbul ekibinin bir başka santrforu Crivelli'nin ise yalnızca 2 golü var.