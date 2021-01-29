Haberler Medipol Başakşehir Göksel Gümüşdağ'dan İrfan Can Kahveci açıklaması! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

'dan açıklaması! " ve ..."

Son dakika... , transferin gözde ismi için Başkanı bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Gümüşdağ görüşme sonrası yaptığı açıklamada "En yakın zamanda bir daha görüşeceğiz, da Fenerbahçe de 'ı çok istiyor" dedi.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 19:34 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 19:48
Göksel Gümüşdağ'dan İrfan Can Kahveci açıklaması! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

'nın başkanı , için ile gerçekleştirdikleri görüşmeyle ilgili olarak, "Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık, en yakın zamanda bir daha görüşeceğiz" dedi.

Medipol Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe ile gerçekleştirdikleri Kahveci görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Görüşmenin tamamlandığını aktaran Gümüşdağ, "Fenerbahçe teklifini sundu, biz teklifimizi sunduk. Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık. En yakın zamanda bir daha görüşeceğiz" dedi.

"GALATASARAY YENİ BİR TEKLİF YAPMADI"
'ın yeni bir teklif yapmadığını kaydeden Göksel Gümüşdağ, "Galatasaray en son teklifinin üzerine yeni bir teklif yapmadı. Öncelikle bizim hoca durumumuz var, onu netleştirmemiz gerekiyor. İki takım da çok istekli. Galatasaray da Fenerbahçe de İrfan Can'ı çok istiyor" diyerek sözlerini noktaladı.

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