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Kazanan çıkmadı

Yoğun kar yağışı altında oynanan maçta Aleksic’in frikik golüyle öne geçti. Gradel-Hakan ikilisi yine sahneye çıkıp dengeyi getirdi. 84’te Ba’nın bir golü iptal edildi

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 22:32 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 06:50
Kazanan çıkmadı
Süper Lig'de iki güçlü ekibin karşılaşmasında kazanan çıkmadı. Yoğun kar yağışı altında oynanan maçta zemin çizgileri birçok kez kayboldu ve kömürle tekrar çizildi. 36'da Ali Şaşal, karlı zeminde topu eliyle sektirmek istedi ancak meşin yuvarlak yerde kaldı. Ali topu ikinci kez eline alınca hakem çift vuruş verdi. Deniz'in dokunduğu topa Aleksic vurdu, 38'de fileleri sarstı: 1-0.

ARSLAN COŞTU
41. dakikada 'un kullandığı köşe vuruşunda top bir türlü uzaklaşmadı. Geçen hafta Hakan Arslan'a iki asist yapan Gradel ortaladı, Hakan yine sahneye çıktı: 1-1. Hakan bu sezon ligde 5. golünü attı. 84'te Demba Ba, ceza sahasında açılan ortayı kafayla ağlara gönderdi ancak hakem rakibini ittiğini belirterek golün iptal etti. Maç 1-1 bitti. 'in 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi.


Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Demba Ba'nın iptal edilen golüne yoğun itirazda bulundu. Hakemlere tepki gösteren Okan Buruk, "Tertemiz golü yediniz. Bravo size" diye konuştu. Maç sonunda ise, "Bu sezon yapılan hatalardan bıktık. VAR ne işe yarıyor anlamadım. Attığımız gol nizamiydi. Böyle faul görmedim" ifadelerini kullandı.


Başakşehir'de Edin Visca, Sivas maçı kadrosunda yoktu. Visca'nın son maçın ardından ağrıları olduğu açıklandı. Yoğun kar yağışı altında oynanan maçta, çizgiler kömürle boyandı, turuncu top kullanıldı.

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