Kazanan çıkmadı

ARSLAN COŞTU
41. dakikada Sivasspor'un kullandığı köşe vuruşunda top bir türlü uzaklaşmadı. Geçen hafta Hakan Arslan'a iki asist yapan Gradel ortaladı, Hakan yine sahneye çıktı: 1-1. Hakan bu sezon ligde 5. golünü attı. 84'te Demba Ba, ceza sahasında açılan ortayı kafayla ağlara gönderdi ancak hakem rakibini ittiğini belirterek golün iptal etti. Maç 1-1 bitti. Başakşehir'in 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Demba Ba'nın iptal edilen golüne yoğun itirazda bulundu. Hakemlere tepki gösteren Okan Buruk, "Tertemiz golü yediniz. Bravo size" diye konuştu. Maç sonunda ise, "Bu sezon yapılan hatalardan bıktık. VAR ne işe yarıyor anlamadım. Attığımız gol nizamiydi. Böyle faul görmedim" ifadelerini kullandı.
Başakşehir'de Edin Visca, Sivas maçı kadrosunda yoktu. Visca'nın son maçın ardından ağrıları olduğu açıklandı. Yoğun kar yağışı altında oynanan maçta, çizgiler kömürle boyandı, turuncu top kullanıldı.