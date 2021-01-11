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Başakşehir'de ile yollar ayrılıyor!

'in 18. haftasında deplasmanda 'nü 2-1'lik skorla deviren 'de transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Turuncu-lacivertliler takıma katılacak oyuncular üzerinde yoğun mesai harcarken bazı isimlerle de yollar ayrılacak. Takımdan ilk giden isim ise olacak. Yıldız futbolcunun yeni durağının olacağı iddia edildi.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 11:57
Başakşehir'de Kerim Frei ile yollar ayrılıyor!

Türkiye'de forması giydikten sonra 2017-2018 sezonunda Başakşehir'in yolunu tutan takımdan ayrılma kararı aldı.

Bu sezon fazla forma şansı bulamayan ligde yalnızca bir kez ilk 11'de sahaya çıkıp toplamda 7 maçta görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, ayrılık için kulüpten de izin aldı. takımlarından 'un da transferini istediği fakat oyuncu tarafından olumsuz cevap aldığı öğrenildi.

YENİ ADRESİ MLS

Kerim'in kariyerini yurt dışında sürdürmek istediği öğrenilirken yeni adresinin Amerika olması bekleniyor. Bu ülkede talipleri olan Frei, transfer tekliflerini değerlendiriyor.

'de , gibi takımlarda forma giydikten sonra Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla ayak basan Kerim Frei, daha sonra 2017-2018 sezonunda Başakşehir'in yolunu tutmuştu.

Başakşehir'de , gibi isimlerin de takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. ()

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