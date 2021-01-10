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Son dakika transfer haberi: 'ın stoperi ile anlaşmaya vardı

Son dakika transfer haberi: 'in ilk 18 haftasında zirve yarışının uzağında kalan son şampiyon 'de transfer harekatı başladı. basınında yer alan habere göre turuncu-lacivertliler, Brezilyalı stoper 'nin kiralık transferi konusunda devi 'la anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 21:59
Son dakika transfer haberi: Başakşehir Milan'ın stoperi Leo Duarte ile anlaşmaya vardı

'in ilk 18 haftasında istediği sonuçları alamayan ve zirve yarışında gerilerde kalan son şampiyon , ara transfer dönemi için kolları sıvadı.

Skrtel'in uzun süreli sakatlığı sonrası stoper arayışlarına başlayan turuncu-lacivertliler, aradığı ismi 'da buldu.

Ünlü gazeteci 'nın haberine göre Başakşehir, devi 'da foram giyen ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Başakşehir ve Milan'ın, 24 yaşındaki Brezilyalı stoperin kiralık transferi için her konuda anlaşmaya vardığı ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı iddia edildi.

2 SEZONDA 9 MAÇA ÇIKABİLDİ
Milan'ın 2019 yılında 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Duarte, şu ana kadar toplam 9 kez kırmızı-siyahlı formayı giyerken, beklenen performansı sergileyemedi.

Sambacı stoperin Milan'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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