Son dakika transfer haberi: Başakşehir Milan'ın stoperi Leo Duarte ile anlaşmaya vardı

Süper Lig'in ilk 18 haftasında istediği sonuçları alamayan ve zirve yarışında gerilerde kalan son şampiyon Başakşehir, ara transfer dönemi için kolları sıvadı.

Skrtel'in uzun süreli sakatlığı sonrası stoper arayışlarına başlayan turuncu-lacivertliler, aradığı ismi İtalya'da buldu.

Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Başakşehir, Serie A devi Milan'da foram giyen Leo Duarte ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Başakşehir ve Milan'ın, 24 yaşındaki Brezilyalı stoperin kiralık transferi için her konuda anlaşmaya vardığı ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı iddia edildi.

2 SEZONDA 9 MAÇA ÇIKABİLDİ

Milan'ın 2019 yılında 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Duarte, şu ana kadar toplam 9 kez kırmızı-siyahlı formayı giyerken, beklenen performansı sergileyemedi.

Sambacı stoperin Milan'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.