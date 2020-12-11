Helal olsun size!

Devler Ligi'nin son haftasına PSG-Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık olayı damga vurdu. Maçın 17. dakikasında Webo'nun bir pozisyon sonrası hakeme itirazda bulunmasının ardından Rumen hakem Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söyleme maruz kaldı. Bunun ardından her iki takım oyuncuları da tepkisini göstererek sahadan çekildi. Spor camiası bu olayla çalkalanırken; temsilcimiz hakemin göreve devam etmesi halinde maça çıkmayacağını açıkladı. Ardından bu utanç gecesinin ardından karar alan UEFA, hakem ekibinin tamamını değiştirdi. Başakşehir'in bu dik duruşunun ardından mücadele ertesi akşam oynandı.

Karşılaşma öncesinde hakemler ve futbolcular orta sahada diz çökerek Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde ırkçılığı protesto etti. Güçlü rakibi karşısında fazla varlık gösteremeyen temsilcimiz sahadan 5-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Neymar hat-trick yaparken; diğer iki gol de Mbappe'den geldi. PSG, bu galibiyetle 12 puanla gruptan lider çıktı. İlk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden temsilcimiz ise 3 puanla son sırada kalmasına rağmen ırkçılık karşıtı duruşuyla tarihe adını yazdırmış oldu.