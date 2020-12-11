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Helal olsun size!

maçında ’ya yapılan ırkçılıkla sarsılan temsilcimiz, dünyaya örnek olacak bir hareket yaptı. Sahadan çekilen , spor tarihinde ikonik hale gelecek bir davranışa imza attı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 21:29 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 06:50
Helal olsun size!

Devler Ligi'nin son haftasına - maçında yaşanan ırkçılık olayı damga vurdu. Maçın 17. dakikasında 'nun bir pozisyon sonrası hakeme itirazda bulunmasının ardından Rumen hakem Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söyleme maruz kaldı. Bunun ardından her iki takım oyuncuları da tepkisini göstererek sahadan çekildi. Spor camiası bu olayla çalkalanırken; temsilcimiz hakemin göreve devam etmesi halinde maça çıkmayacağını açıkladı. Ardından bu utanç gecesinin ardından karar alan , hakem ekibinin tamamını değiştirdi. Başakşehir'in bu dik duruşunun ardından mücadele ertesi akşam oynandı.

Karşılaşma öncesinde hakemler ve futbolcular orta sahada diz çökerek müziği eşliğinde ırkçılığı protesto etti. Güçlü rakibi karşısında fazla varlık gösteremeyen temsilcimiz sahadan 5-1'lik yenilgiyle ayrıldı. hat-trick yaparken; diğer iki gol de Mbappe'den geldi. PSG, bu galibiyetle 12 puanla gruptan lider çıktı. İlk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden temsilcimiz ise 3 puanla son sırada kalmasına rağmen ırkçılık karşıtı duruşuyla tarihe adını yazdırmış oldu.

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