Son dakika transfer haberi: Medipol Başakşehir'den Chadli bombası! İstanbul'a geliyor - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
08 Eylül 2020, Salı
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Son dakika haberi: 'den Chadli bombası! 'a geliyor

Son dakika transfer haberi: Medipol Başakşehir'den Chadli bombası! İstanbul'a geliyor

'in son şampiyonu transferde hızlandı. Son olarak Brezilyalı sağ bek Rafael ile anlaşma sağlayan turuncu-lacivertli takım, Fas asıllı Belçikalı yıldız orta saha 'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Şampiyon kadroyu büyük ölçüde koruyup nokta atışı takviyelerle yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen 'den üst üste hamleleri geldi. Sağ bek mevkisinde Rafael ile anlaşma sağlayan turuncu-lacivertliler, orta saha bölgesini ile güçlendirecek.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu bugün 'a gelecek. İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilecek Chadli ile 2 yıllık sözleşmeye imza atılması bekleniyor.

Sol kanatta görev yapan Chadli, kariyerinde Twente, Tottenham, Monaco ve Anderlecht gibi önemli takımlarda forma giydi.

  1. 08.09.2020
  2. Güncelleme: 08.09.2020 10:45
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