Son dakika transfer haberi: Medipol Başakşehir'den Chadli bombası! İstanbul'a geliyor
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir transferde hızlandı. Son olarak Brezilyalı sağ bek Rafael ile anlaşma sağlayan turuncu-lacivertli takım, Fas asıllı Belçikalı yıldız orta saha Nacer Chadli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Şampiyon kadroyu büyük ölçüde koruyup nokta atışı takviyelerle yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Medipol Başakşehir'den üst üste transfer hamleleri geldi. Sağ bek mevkisinde Rafael ile anlaşma sağlayan turuncu-lacivertliler, orta saha bölgesini Nacer Chadli ile güçlendirecek.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu bugün İstanbul'a gelecek. İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilecek Chadli ile 2 yıllık sözleşmeye imza atılması bekleniyor.
Sol kanatta görev yapan Chadli, kariyerinde Twente, Tottenham, Monaco ve Anderlecht gibi önemli takımlarda forma giydi.
- 08.09.2020
- Güncelleme: 08.09.2020 10:45
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika transfer haberi: Medipol Başakşehir'den Chadli bombası! İstanbul'a geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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