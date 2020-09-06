Fatih Karagümrük 1-2 Medipol Başakşehir | ÖZET
Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük ve son şampiyon Medipol Başakşehir, hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geldi. Mücadele turuncu lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Son şampiyon Medipol Başakşehir, Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
Maçın ilk golü 60. dakikada Karagümrüklü Camara tarafından gelirken, Medipol Başakşehir'in golleri 81' Demba Ba ve 90' Enes Karakuş'tan geldi.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ilk maçını 14 Eylül Pazar günü Hatayspor ile oynayacak. Karagümrük ise 12 Eylül Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.
- 06.09.2020
- Güncelleme: 06.09.2020 22:56
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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