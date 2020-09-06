Fatih Karagümrük 1-2 Medipol Başakşehir | ÖZET - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
06 Eylül 2020, Pazar
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Haberler Medipol Başakşehir Son şampiyon Karagümrük'ü devirdi!

1-2 | ÖZET

Fatih Karagümrük 1-2 Medipol Başakşehir | ÖZET

Süper Lig'in yeni takımı ve son şampiyon , hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geldi. Mücadele turuncu lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Son şampiyon , Süper Lig'in yeni ekibi ile karşı karşıya geldi.

Maçın ilk golü 60. dakikada Karagümrüklü Camara tarafından gelirken, Medipol Başakşehir'in golleri 81' Demba Ba ve 90' Enes Karakuş'tan geldi.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ilk maçını 14 Eylül Pazar günü Hatayspor ile oynayacak. Karagümrük ise 12 Eylül Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

  1. 06.09.2020
  2. Güncelleme: 06.09.2020 22:56
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