Son dakika: Medipol Başakşehir Hasan Ali Kaldırım ile prensip anlaşmasına vardı!
Son dakika... Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Hasan Ali Kaldırım kararını verdi. İsmi birçok kulüp ile anılan tecrübeli oyuncunun Medipol Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesini sezonun tamamlanmasıyla tamamlayan Hasan Ali Kaldırım için birçok kulüp ortaya atılmıştı. Tecrübeli oyuncu için Galatasaray'da ismi anılan kulüpler arasındaydı. A Spor'un son dakika olarak paylaştığı haberde; 30 yaşındaki oyuncunun son şampiyon Medipol Başakşehir ile 3 yıllığına anlaştığı öğrenildi. 2012'den bu yana Fenerbahçe forması giyen 30 yaşındaki oyuncu 246 maça çıkıp 8 gol atıp 31 asist yapmıştı.
GÜMÜŞDAĞ: HASAN ALİ GÜNDEMİMİZDE OLABİLİR
Öte yandan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ geçtiğimiz haftalarda bu transfer konusunda, "Clichy'nin sözleşmesi bitti, görüşme yaptık. Kalmak istiyor. Hasan Ali gündemimizde değil ama olabilir. Hoca ile toplantı yapacağız. Gelen de yani Clichy'nin arkasına gelir. Bunu bilmek durumundadır" ifadelerini kullanmıştı.
- 07.08.2020
- Güncelleme: 07.08.2020 16:57
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Medipol Başakşehir Hasan Ali Kaldırım ile prensip anlaşmasına vardı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.