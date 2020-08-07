Son dakika: Medipol Başakşehir Hasan Ali Kaldırım ile prensip anlaşmasına vardı! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Medipol Başakşehir Hasan Ali'nin yeni takımı belli oldu! 3 yıllığına...

Son dakika: ile prensip anlaşmasına vardı!

Son dakika: Medipol Başakşehir Hasan Ali Kaldırım ile prensip anlaşmasına vardı!

Son dakika... ile sözleşmesi biten kararını verdi. İsmi birçok kulüp ile anılan tecrübeli oyuncunun ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

ile olan sözleşmesini sezonun tamamlanmasıyla tamamlayan için birçok kulüp ortaya atılmıştı. Tecrübeli oyuncu için Galatasaray'da ismi anılan kulüpler arasındaydı. A Spor'un son dakika olarak paylaştığı haberde; 30 yaşındaki oyuncunun son şampiyon ile 3 yıllığına anlaştığı öğrenildi. 2012'den bu yana Fenerbahçe forması giyen 30 yaşındaki oyuncu 246 maça çıkıp 8 gol atıp 31 asist yapmıştı.

GÜMÜŞDAĞ: HASAN ALİ GÜNDEMİMİZDE OLABİLİR

Öte yandan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ geçtiğimiz haftalarda bu transfer konusunda, "Clichy'nin sözleşmesi bitti, görüşme yaptık. Kalmak istiyor. Hasan Ali gündemimizde değil ama olabilir. Hoca ile toplantı yapacağız. Gelen de yani Clichy'nin arkasına gelir. Bunu bilmek durumundadır" ifadelerini kullanmıştı.

Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı belli oldu!

  1. 07.08.2020
  2. Güncelleme: 07.08.2020 16:57
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