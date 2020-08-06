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06 Ağustos 2020, Perşembe
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elendi hesaplar bozuldu!

Başakşehir elendi hesaplar bozuldu!

’in şampiyonu , 1-0’lık skor avantajı ile çıktığı deplasmanında Kopenhag’a 3-0 mağlup oldu ve ’ne Son ’nda veda etti. Medipol Başakşehir’in ’nda elenmesinin ardından , ülke sıralamasında 11. sırada yer aldı. 2020-2021 sezonunda Süper Lig’de şampiyon olan takımın Devler Ligi’ne gruplara direkt gitmesi ihtimallere bağlı.

'in şampiyonu , 1-0'lık skor avantajı ile çıktığı deplasmanında Kopenhag'a 3-0 mağlup oldu ve 'ne Son 'nda veda etti. Bu skorla ülke sıralamasında da sıkıntılar baş gösterdi. Bu sonucun ardından , 33.600 puanla 11. sıraya geriledi. UEFA kurallarına göre en yüksek ülke puanına sahip 4 ligin ilk 4 sırasındaki takımlar 'ne direkt katılım hakkı elde ederken, ülke puanı sıralamasında 5 ve 6. olan ülkelerde ligi ilk 2 sırada bitiren ekipler, 7, 8, 9 ve 10. sıradaki ülkelerin ise lig şampiyonları direkt olarak gruplara katılabiliyordu. Başakşehir elenmesiyle 11. sıraya gerilediğimiz için gelecek sene Şampiyonlar Ligi'ne direk katılmak için sadece bir ihtimal gerekiyor.

BİR İHTİMAL DAHA VAR
Gelecek sezon Süper Lig'in şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılması için ülke sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkelerinin takımlarının başarılarını bekleyecek. İlk 10'da yer alan , , , , , Portekiz, , , ve Ukrayna ülkelerinin takımları, hem Şampiyonlar Ligi'ni kazanır hem de liglerinde şampiyon olursa, Süper Lig şampiyonu direkt katılım hakkı elde edecek.

  1. 06.08.2020
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