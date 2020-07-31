Mert Günok: Old Trafford’da sahaya çıkmayı çok isterdim - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Mert Günok: Old Trafford’da sahaya çıkmayı çok isterdim

: ’da sahaya çıkmayı çok isterdim

Mert Günok: Old Trafford’da sahaya çıkmayı çok isterdim

'in milli kalecisi , 'nde tur atlamaları halinde olası rakiplerinin M.United olacağını belirterek, 'da yapılacak olmasına üzüldüğünü aktardı.

Şampiyon 'in milli kalecisi , 'nde tur atlamaları halinde olası rakiplerinin M.United olacağını belirterek, 'da yapılacak olmasına üzüldüğünü aktardı. Günok, "M.United geldi diye bir algı oluşturuldu ama Kopenhag maçı da kolay olmayacaktır. Eğer Kopenhag'ı elersek M.United ile oynayacağız. United'a karşı 'da bir maç oynamayı çok isterdim. Bu sene Manchester'ı çekince, maçın Almanya'da olmasına açıkçası üzüldüm" yorumunu yaptı.
  1. 31.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mert Günok: Old Trafford’da sahaya çıkmayı çok isterdim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA