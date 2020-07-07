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07 Temmuz 2020, Salı
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'dan flaş karar! Yeni kurallar ve ...

UEFA'dan flaş karar! Yeni kurallar ve Başakşehir...

Corona virüsü pandemisi nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi ve 'nin yeniden başlatılması için tarafından yeni kural değişiklikleri geldi. Buna göre, oyuncu değişiklik hakkı 6'ya kadar çıkartıldı ve esame listeleri de 23'e yükseltildi. İşte yeni değişikliklerin tamamı...

resmi internet sitesinden, ve Şampiyonlar Ligi'nde sezonun kalanıyla ilgili yapılan kural değişikliklerini duyurdu. Esame listelerinin 18'den 23'e çıkarıldığı, karşılaşmanın uzatmaya gitmesi durumunda 6 oyuncu değişikliğine izin verileceği ve önümüzdeki karşılaşmaların öncesinde her takımın 3 yeni oyuncuyu kadrosuna almasına izin verildiği aktarıldı.

BAŞAKŞEHİR'İ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR!
Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında FC Kopenhag ile karşı karşıya gelecek 'i de yakından ilgilendiren kural değişikliklerinin yanı sıra, ekibinin rakibiyle oynayacağı stada henüz karar verilmediği de duyuruldu. Maçın, ev sahibi ekibin 'daki stadında ya da 'da UEFA tarafından belirlenecek başka bir statta oynanacağı, kararın sonra verileceği belirtilerek kural değişiklikleri şöyle sıralandı:

Kulüpler bu süreçte yeni oyuncu kaydı yaparak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının kadrolarına dahil edebilecekler.

Her takım, kadrosu 25 kişiyle sınırlı kalmak kaydıyla, A listesine yeni 3 futbolcuyu ekleyebilecektir. Bu doğrultuda yer açmak için listedeki oyuncular çıkartılabilecektir.

Bu futbolcuların, hali hazırda kulübün bünyesinde bulunan, 3 Şubat'tan itibaren lisansı çıkmış olması gerekmektedir.

Takımlar bundan böyle 5 oyuncu değişikliği yapabilecek ancak bu değişikliklerin yalnızca 3 tanesi maç içerisinde gerçekleştirebilecek.

Diğerleri devre arasında, uzatmalarla normal maç zamanı arası ve uzatmalardaki devre arasında olabilecek. Maç uzatmaya giderse, ekstra bir oyuncu değişikliğine daha izin verilecek.

Karşılaşmaların esame listesinde bundan böyle 18 oyuncu yerine 23 futbolcudan oluşan bir listeye izin verilecek. Takımların maç kadrosunda oyuncu seçim opsiyonları fazlalaşacak.


  1. 07.07.2020
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