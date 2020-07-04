Demba Ba: Şampiyonluk enerjisine sahibiz

Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir virajı geçen Başakşehir'de galibiyetin mimarları Demba Ba ile Elia oldu.

Attığı golle Antalya'nın kilidini açan Demba Ba, maç sonu yaptığı açıklamada şampiyonlukla ilgili iddialı konuştu.

"ŞAMPİYONLUK ENERJİSİNE SAHİBİZ"

Bu sezon ligde 11. golünü kaydeden Senegalli yıldız, "Zor bir maçtı ve Antalyaspor'u deplasmanda yenmek kolay değildi. Çok iyi oynadık ve kazanmasını bildik, avantajımız var ve bu avantajımızı korumak istiyoruz. Geçen sezonla ilgili konuşmak doğru değil, şu anda yeni bir teknik direktör, yeni bir hoca ve yeni bir anlayış var. Şampiyon olabilecek kalite ve enerjiye sahibiz" diye konuştu.

ELIA: ŞAMPİYONLUK BU MAÇLARDAN GEÇİYOR

Başakşehir'in ikinci golünü atan Eljero Elia ise şu ifadeleri kullandı:

Şampiyonluk bu maçlardan geçiyor. Şampiyon olmak için 11 oyuncuya değil, 18 oyuncuya ihtiyaç var, bugün de böyle bir maçtı. Sonradan oyuna girenler de büyük iş başardı.