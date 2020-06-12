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12 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: Başakşehir testi sonuçlarını duyurdu!

Son dakika: Başakşehir corona virüsü testi sonuçlarını duyurdu!

Son dakika haberine göre , A takım oyuncuları, teknik heyet ve idari ekibe yapılan testlerinin sonucunun negatif çıktığını duyurdu.

'in başlamasına saatler kala kulüpler de oyuncu, teknik ekip ve personellere düzenli olarak testi yapıyor. Son olarak Süper Lig temsilcisi , son yapılan test sonucunu duyurdu.

ekibinden yapılan açıklamaya göre A takım oyuncuları, teknik heyet ve idari ekibe yapılan Covid-19 testlerinin sonucunun negatif çıktığı bildirildi. Kulüpten paylaşılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza perşembe günü yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacaktır.

  1. 12.06.2020
  2. Güncelleme: 12.06.2020 13:17
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