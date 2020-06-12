Son dakika: Başakşehir corona virüsü testi sonuçlarını duyurdu!
Son dakika haberine göre Medipol Başakşehir, A takım oyuncuları, teknik heyet ve idari ekibe yapılan corona virüsü testlerinin sonucunun negatif çıktığını duyurdu.
Süper Lig'in başlamasına saatler kala kulüpler de oyuncu, teknik ekip ve personellere düzenli olarak Covid-19 testi yapıyor. Son olarak Süper Lig temsilcisi Medipol Başakşehir, son yapılan corona virüsü test sonucunu duyurdu.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamaya göre A takım oyuncuları, teknik heyet ve idari ekibe yapılan Covid-19 testlerinin sonucunun negatif çıktığı bildirildi. Kulüpten paylaşılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza perşembe günü yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacaktır.
- 12.06.2020
- Güncelleme: 12.06.2020 13:17
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