Son dakika: Başakşehir corona virüsü testi sonuçlarını duyurdu!

Süper Lig'in başlamasına saatler kala kulüpler de oyuncu, teknik ekip ve personellere düzenli olarak Covid-19 testi yapıyor. Son olarak Süper Lig temsilcisi Medipol Başakşehir, son yapılan corona virüsü test sonucunu duyurdu.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamaya göre A takım oyuncuları, teknik heyet ve idari ekibe yapılan Covid-19 testlerinin sonucunun negatif çıktığı bildirildi. Kulüpten paylaşılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza perşembe günü yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacaktır.