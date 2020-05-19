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19 Mayıs 2020, Salı
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test sonuçlarını açıkladı!

Medipol Başakşehir corona virüsü test sonuçlarını açıkladı!

ekiplerinden , A Takım, teknik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarının (Covid-19) testindenden geçtiğini ve sonuçların negatif çıktığını duyurdu.

'de yapılan testler sonucunda pozitif vakaya rastlanmaması yüzleri güldürdü. Turuncu lacivertliler resmi hesabından yaptığı açıklamada her hafta rutin olarak Covid-19 testi yapıldığını ve bu haftaki yapılan sonuçlarda tüm sonuçların negatif çıktığını duyurdu.

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''Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımız, her hafta rutin uygulanan Covid-19 testlerine girmektedir.

Kulübümüzde dün yapılan testler sonucunda tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız, iki grup halinde antrenmanlarını sürdürmeye devam edecektir.''

  1. 19.05.2020
  2. Güncelleme: 19.05.2020 22:21
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