Medipol Başakşehir corona virüsü test sonuçlarını açıkladı!

Medipol Başakşehir'de yapılan testler sonucunda pozitif vakaya rastlanmaması yüzleri güldürdü. Turuncu lacivertliler resmi hesabından yaptığı açıklamada her hafta rutin olarak Covid-19 testi yapıldığını ve bu haftaki yapılan sonuçlarda tüm sonuçların negatif çıktığını duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

''Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımız, her hafta rutin uygulanan Covid-19 testlerine girmektedir.

Kulübümüzde dün yapılan testler sonucunda tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız, iki grup halinde antrenmanlarını sürdürmeye devam edecektir.''