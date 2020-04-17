İrfan Can Kahveci Türk Kızılaya 300 gıda kolisi bağışladı - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
17 Nisan 2020, Cuma
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Türk 300 gıda kolisi bağışladı

İrfan Can Kahveci Türk Kızılaya 300 gıda kolisi bağışladı

Son dakika haberleri... 'de ve Avrupa'da iyi bir sezon geçiren 'in milli oyuncusu , Türk 300 gıda kolisi bağışladı. Milli futbolcumuzun bağışladığı gıda kolileri, 'ya ulaştı. Türk Kızılay Muğla Şube Başkanı , "İrfan Can Kahveci sayesinde 7 ilçemizdeki 300 aileye yardım eli uzatmış olacağız." ifadelerini kullandı.

'de ve Avrupa'da iyi bir sezon geçiren 'in milli oyuncusu , Türk 300 gıda kolisi bağışladı.

'ya ulaşan gıda kolileri, Kızılay ekiplerince ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Türk Kızılay Muğla Şubesi Başkanı , gazetecilere yaptığı açıklamada, İtalyan ekibi 'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın twitter hesabından yardım kampanyası başlatıp, Kızılay'a bağış yaptığını hatırlattı.

Futbolcular arasında çığ gibi büyüyen kampanyaya liglerinde oynayan birçok ismin katıldığını ifade eden Kayacık, Medipol Başakşehirli İrfan Can Kahveci'nin de Türk Kızılaya 300 gıda kolisi bağışlayıp, bu yardımın Muğla'ya gönderilmesini tercih ettiğini vurguladı.

YARDIMLARIN DAĞITIMI BAŞLADI
Kızılay'ın Muğla'da 7 şubesinin olduğunu belirten Kayacık, "Dün akşam saatlerinde gelen kolilerin dağıtımı, bu sabah itibarıyla Köyceğiz ilçemizin kırsal mahallelerinde başladı. İrfan Can Kahveci sayesinde 7 ilçemizdeki 300 aileye yardım eli uzatmış olacağız." diye konuştu.

İrfan Can Kahveci ve kampanyaya katılan tüm sporcu ile kulüplere teşekkür eden Kayacık, şöyle konuştu:

"Bağışlarınızı Kızılaya yapın. Kızılaya yaptığınız bağışların en sağlıklı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığından emin olun. Bunu gerçekten dört dörtlük yapmaya çalışıyoruz. Yardımseverlerimizi, iş adamlarımızı Türk Kızılay Muğla Şubesi'ne yardıma davet ediyorum."

Kayacık, Vefa Destek Grupları ile birlikte 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yürütülen yardım faaliyetlerinin, Kovid-19'la mücadele sürecinde işini kaybedenlere öncelik verilerek süreceğini sözlerin ekledi.

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