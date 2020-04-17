Felipe Melo: Galatasaray'a geri dönmeyi çok isterim
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Instagram'da ünlü sosyal medya kanalı 433'ün canlı yayınına bağlanarak açıklamlarda bulundu. Galatasaray'da oynadığı dönemde taraftarların sevgilisi haline gelen Felipe Melo Türkiye günleriyle ilgili açıklamalarda bulunurken, eski takımına da mesaj gönderdi. Ülkesinde Palmeiras forması giyen 37 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bir gün sarı-kırmızılı takıma geri dönmek istediğini söyledi.
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