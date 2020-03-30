Göksel Gümüşdağ’ın sağlık durumu belli oldu! Corona virüsü... | Son dakika corona virüsü haberleri - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
30 Mart 2020, Pazartesi
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’ın sağlık durumu belli oldu! Corona virüsü...

Göksel Gümüşdağ’ın sağlık durumu belli oldu! Corona virüsü...

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, Türkiye'yi de etkilemeye başlamıştı. Daha önce bu sebepten dolayı Süper Lig dahil olmak üzere tüm spor müsabakalarına ara verilirken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın da testlerinin pozitif çıkmış ve sarı kırmızılılar hastaneye kaldırılmıştı. Öte yandan Medipol Başakşehir Başkanı da, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, son durumuna dair bilgiler geldi.

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı 'ın tedbir amaçlı tedavisine devam ediliyor. 24 Mart'ta hastanedeki tedavisine başlanan Gümüşdağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

6 gün önce sağlık durumunda ortaya çıkan belirtiler sebebiyle koronavirüsü testi yaptıran Gümüşdağ'ın test sonucu negatif çıkmasına rağmen tedbir amaçlı tedavisi sürüyor. Gümüşdağ'ın kendisini iyi hissettiği ve sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.


MOSSORO'DAN GÜMÜŞDAĞ'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Süper Lig'de Göztepe forması giyen Marcio Mossoro ve oğlu Nicolas, başkan Göksel Gümüşdağ'a video yoluyla geçmiş olsun mesajı gönderdi. Tecrübeli oyuncu videoda, "Geçmiş olsun başkan, güçlü ol, sıra sende başkan. Seni seviyorum" mesajı verirken, oğlu Nicalos ise, "Başkan, babam ve ben burada senin için dua ediyoruz inşallah en hızlı zamanda dönersin" dedi.

  1. 30.03.2020
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