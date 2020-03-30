Göksel Gümüşdağ’ın sağlık durumu belli oldu! Corona virüsü...
Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, Türkiye'yi de etkilemeye başlamıştı. Daha önce bu sebepten dolayı Süper Lig dahil olmak üzere tüm spor müsabakalarına ara verilirken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın da testlerinin pozitif çıkmış ve sarı kırmızılılar hastaneye kaldırılmıştı. Öte yandan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, son durumuna dair bilgiler geldi.
Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın tedbir amaçlı tedavisine devam ediliyor. 24 Mart'ta hastanedeki tedavisine başlanan Gümüşdağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
6 gün önce sağlık durumunda ortaya çıkan belirtiler sebebiyle koronavirüsü testi yaptıran Gümüşdağ'ın test sonucu negatif çıkmasına rağmen tedbir amaçlı tedavisi sürüyor. Gümüşdağ'ın kendisini iyi hissettiği ve sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.
MOSSORO'DAN GÜMÜŞDAĞ'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Süper Lig'de Göztepe forması giyen Marcio Mossoro ve oğlu Nicolas, başkan Göksel Gümüşdağ'a video yoluyla geçmiş olsun mesajı gönderdi. Tecrübeli oyuncu videoda, "Geçmiş olsun başkan, güçlü ol, sıra sende başkan. Seni seviyorum" mesajı verirken, oğlu Nicalos ise, "Başkan, babam ve ben burada senin için dua ediyoruz inşallah en hızlı zamanda dönersin" dedi.
- 30.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Göksel Gümüşdağ’ın sağlık durumu belli oldu! Corona virüsü... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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