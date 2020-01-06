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06 Ocak 2020, Pazartesi
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yağmur altında çalıştı

Başakşehir yağmur altında çalıştı

’in ikinci yarısına ’da hazırlanan Medipol , günü çift idmanla tamamladı. Sabah salonda çalışan turuncu-lacivertliler, akşam ise taktik antrenman gerçekleştirdi.

'in ilk yarısını 'un ardından ikinci sırada tamamlayan , ikinci devreye 'da hazırlanıyor. Sabah konakladıkları otelin salonunda güç ve dayanıklılık çalışan turuncu-lacivertli takım, akşam ise yoğun yağış altında taktik ağırlıklı idman yaptı. Antrenmana teknik ekip tarafından izinli olan Visca, Robinho, Azubuike, Caiçara, ve Ponck katılmadı. Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

, ısınma hareketlerinin ardından takımdan ayrı düz koşu yaptı. Crivelli ve Gulbrandsen de idmanın ardından şut çalışması gerçekleştirdi.
Başakşehir, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
  1. 06.01.2020
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