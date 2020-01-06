Başakşehir yağmur altında çalıştı
Süper Lig’in ikinci yarısına Antalya’da hazırlanan Medipol Başakşehir, günü çift idmanla tamamladı. Sabah salonda çalışan turuncu-lacivertliler, akşam ise taktik antrenman gerçekleştirdi.
Martin Skrtel, ısınma hareketlerinin ardından takımdan ayrı düz koşu yaptı. Crivelli ve Gulbrandsen de idmanın ardından şut çalışması gerçekleştirdi.
Başakşehir, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 06.01.2020
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