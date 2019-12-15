Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
15 Aralık 2019, Pazar
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'in 'ndeki rakibi belli oluyor

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

'nde son 16, 'in yoluna devam ettiği UEFA 'nde ise son 32 turu kura çekimi yarın yapılacak. Kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak.

'nin Nyon kentindeki Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. İlk olarak Türk temsilcisinin bulunmadığı 'ndeki son 16 turu eşleşmeleri belirlenecek. 'ndeki son 32 turu kura çekimi ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturacak. de aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kuraya, seribaşı olarak girecek.

Son 32 turu ilk maçları 20 Şubat, rövanşları ise 26-27 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimindeki iki torba şu takımlardan oluşacak:

SERİBAŞILAR: Medipol Başakşehir, Ajax (), Arsenal (), Basel (İsviçre), Benfica (Portekiz), Braga (Portekiz), Celtic (İskoçya), Espanyol (), Gent (), Inter (), LASK (), Malmö (İsveç), (İngiltere), Porto (Portekiz), Salzburg (Avusturya), Sevilla (İspanya)

SERİBAŞI OLMAYANLAR: APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi), AZ Alkmaar (Hollanda), (), Cluj (Romanya), (Belçika), Kopenhag (Danimarka), (Almanya), Getafe (İspanya), Ludogorets (Bulgaristan), Olympiakos (Yunanistan), Glasgow Rangers (İskoçya), Roma (İtalya), (Ukrayna), (Portekiz), Wolfsburg (Almanya), Wolverhampton (İngiltere)

  1. 15.12.2019
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