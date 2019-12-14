Gururumuz Başakşehir
Bundesliga lideri B.M'Gladbach'ı devirip, İtalyan devi Roma'yı da geçerek grup lideri olarak son 32'ye adını yazdıran Başakşehir, ülke puanının kritik bir öneme sahip olduğu bu sezonda, yoluna tek devam eden Türk takımı olmayı başardı.
Kura çekimine birinci torbadan katılma hakkı elde eden temsilcimizin muhtemel rakipleri arasında; UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda karşılaştığı Olympiakos'un yanı sıra Leverkusen, Shakhtar, Sporting ve Wolfsburg gibi takımlar bulunuyor. Okan Buruk'la Avrupa'da daha önce ulaşamadığı başarıları yakalayan turuncu-lacivertliler, son 32 turuna kalıp UEFA'dan da kasasına 7 milyon 177 bin euro koydu.
BU TAKIMI DA YENECEKSİNİZ TURU DA GEÇECEKSİNİZ
Başakşehir'e tarihi başarıyı yaşatan Teknik Direktör Okan Buruk'un B.M'Gladbach maçı öncesi soyunma odasında takıma yaptığı konuşma ortaya çıktı. Buruk, "Bu takımı da yeneceksiniz, turu da geçeceksiniz. Allah yardımcınız olsun" diye takımı motive ederken, futbolcular da coşkulu bir şekilde Okan Buruk'a karşılık verdi.
CLICHY EN İYİ İLK 11'DE
Başakşehir'in M'Gladbach zaferinde, büyük pay sahiplerinden birisi olan Fransız yıldız Gael Clichy, UEFA tarafından da onurlandırıldı. Tecrübeli sol bek, gruplarda 6. haftanın en iyi 11'ine seçildi. Clichy, İrfan Can'ın attığı müthiş golde asisti yapan isimdi.
- 14.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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