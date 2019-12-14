Gururumuz Başakşehir

Kura çekimine birinci torbadan katılma hakkı elde eden temsilcimizin muhtemel rakipleri arasında; UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda karşılaştığı Olympiakos'un yanı sıra Leverkusen, Shakhtar, Sporting ve Wolfsburg gibi takımlar bulunuyor. Okan Buruk'la Avrupa'da daha önce ulaşamadığı başarıları yakalayan turuncu-lacivertliler, son 32 turuna kalıp UEFA'dan da kasasına 7 milyon 177 bin euro koydu.



BU TAKIMI DA YENECEKSİNİZ TURU DA GEÇECEKSİNİZ

Başakşehir'e tarihi başarıyı yaşatan Teknik Direktör Okan Buruk'un B.M'Gladbach maçı öncesi soyunma odasında takıma yaptığı konuşma ortaya çıktı. Buruk, "Bu takımı da yeneceksiniz, turu da geçeceksiniz. Allah yardımcınız olsun" diye takımı motive ederken, futbolcular da coşkulu bir şekilde Okan Buruk'a karşılık verdi.



CLICHY EN İYİ İLK 11'DE

Başakşehir'in M'Gladbach zaferinde, büyük pay sahiplerinden birisi olan Fransız yıldız Gael Clichy, UEFA tarafından da onurlandırıldı. Tecrübeli sol bek, gruplarda 6. haftanın en iyi 11'ine seçildi. Clichy, İrfan Can'ın attığı müthiş golde asisti yapan isimdi.