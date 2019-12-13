Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Başakşehir'e tebrik telefonu
UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. haftasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı 90+1. dakikada Crivelli'nin attığı golle 2-1 yenen Medipol Başakşehir, adını son 32 turuna yazdırdı. Başakşehir'in son dakikada gelen galibiyeti ve turu geçmesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan telefonla kutladı.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. haftasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı 90+1. dakikada Crivelli'nin attığı golle 2-1 yenen Medipol Başakşehir, adını son 32 turuna yazdırdı.
Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider durumda bulunan güçlü rakibini sahasında 2-1 yenen turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarında yoluna devam edene tek Türk takımı oldu.
Medipol Başakşehir'in son dakikada gelen galibiyeti ve turu geçmesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan telefonla kutladı. Başkan Erdoğan, telefonla arayarak soyunma odasındaki teknik ekip ve futbolcuları tebrik etti.
- 13.12.2019
-
Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
-
Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
-
Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Başakşehir'e tebrik telefonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.