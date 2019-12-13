Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Başakşehir'e tebrik telefonu

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. haftasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı 90+1. dakikada Crivelli'nin attığı golle 2-1 yenen Medipol Başakşehir, adını son 32 turuna yazdırdı.

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider durumda bulunan güçlü rakibini sahasında 2-1 yenen turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarında yoluna devam edene tek Türk takımı oldu.

Medipol Başakşehir'in son dakikada gelen galibiyeti ve turu geçmesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan telefonla kutladı. Başkan Erdoğan, telefonla arayarak soyunma odasındaki teknik ekip ve futbolcuları tebrik etti.