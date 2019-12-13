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13 Aralık 2019, Cuma
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Başkan 'dan Başakşehir'e tebrik telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Başakşehir'e tebrik telefonu

J Grubu 6. haftasında Alman ekibi 'ı 90+1. dakikada Crivelli'nin attığı golle 2-1 yenen , adını son 32 turuna yazdırdı. Başakşehir'in son dakikada gelen galibiyeti ve turu geçmesini Başkan telefonla kutladı.

J Grubu 6. haftasında Alman ekibi 'ı 90+1. dakikada Crivelli'nin attığı golle 2-1 yenen , adını son 32 turuna yazdırdı.

1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider durumda bulunan güçlü rakibini sahasında 2-1 yenen turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarında yoluna devam edene tek Türk takımı oldu.

Medipol Başakşehir'in son dakikada gelen galibiyeti ve turu geçmesini Başkan telefonla kutladı. Başkan Erdoğan, telefonla arayarak soyunma odasındaki teknik ekip ve futbolcuları tebrik etti.

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  1. 13.12.2019
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