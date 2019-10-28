UEFA'dan bir skandal daha! İrfan Can'ın asker selamına soruşturma - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
28 Ekim 2019, Pazartesi
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'dan bir skandal daha! 'ın asker selamına soruşturma

UEFA'dan bir skandal daha! İrfan Can'ın asker selamına soruşturma

, Başakşehirli milli futbolcu Kahveci'nin UEFA 'ndeki -Wolfsberger maçındaki asker selamlı sevinciyle ilgili soruşturma başlattı. Medipol Başakşehir başkanı ise konu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı ve 'da gol atarsak asker selamı ile kutlayacağız dedi.

skandallarına devam ediyor. ile Wolfsberger UEFA 3. maçında karşı karşıya gelmişti. Mücadeleyi 'ın golüyle 1-0 kazanan temsilcimize UEFA'dan şok bir soruşturma başlatıldı. Milli futbolcumuz attığı jeneriklik golden sonra asker selamı verip golü Mehmetçik'e armağan etmişti. Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu olan UEFA skandallarına bir yenisini daha ekleyerek İrfan Can'ın vermiş olduğu asker selamı ile ilgili soruşturma başlattı. Medipol Başakşehir başkanı konu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı ve 'da gol atarsak asker selamı ile kutlayacağız dedi.

İrfan Can Kahveci Wolfsberger maçından sonra asker selamı ile ilgili açıklamasında, "Asker selamımız çok konuşuldu ve bu beni daha da hırslandırdı. Mehmetçiğimize gönderdiğimiz selam neden zorlarına gitti? Biz askerlerimizi destekliyoruz. Bundan sonra da her golden sonra asker selamı vereceğim." ifadelerini kullanmıştı.

İrfan Can'ın formasını terlettiği Medipol Başakşehir kulübünün başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA'nın bu skandal kararı ile ilgili önemli sözler sarf etti.

Gümüşdağ, ''Ülkemizin haklı mücadelesinde duygularımızı askerimize selam yollamaktan onur duyarız.

Griezmann, Macron karşısında selam veriyor. Neden soruşturma açılmıyor?

Avusturya'da gol atarsak asker selamı ile kutlayacağız.'' ifadelerini kullandı.

  1. 29.10.2019
  2. Güncelleme: 29.10.2019 00:56
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