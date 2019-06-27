Arda Turan'dan "sarı kırmızılı" paylaşım! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2019, Perşembe
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'dan "sarı kırmızılı" paylaşım!

Arda Turan'dan "sarı kırmızılı" paylaşım!

Medipol Başakşehirli ile Beşiktaşlı , bu kez tavlada karşı karşıya geldi. Arda, zaferini paylaştığı fotoğrafla duyururken, tavla pullarının "" olması dikkatlerden kaçmadı.

Spor Toto 'in sona ermesiyle futbolcular, yılın stresini ve yorgunluğunu atmak üzere tatile çıkarken, yakın arkadaşlar Burak ve Arda, bir araya geldi.

İkili, tatilden fotoğraflar paylaşırken, 'ın yaptığı paylaşım dikkat çekiciydi. ile yeşil saha dışında bu kez tavla oyununda karşı karşıya gelen Arda, galibiyetini paylaştı. Bu paylaşımda tavla pullarının "" olması dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada birçok futbolsever, pulların sarı kırmızı olmasına dikkat çekti. Bazı taraftarlar ise 'subliminal' mesaj yorumunda bulundu.

Hatırlanacağı üzere, iki futbolcu da forması giymişti.

  1. 27.06.2019
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