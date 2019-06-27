Arda Turan'dan "sarı kırmızılı" paylaşım!

Spor Toto Süper Lig'in sona ermesiyle futbolcular, yılın stresini ve yorgunluğunu atmak üzere tatile çıkarken, yakın arkadaşlar Burak ve Arda, bir araya geldi.

İkili, tatilden fotoğraflar paylaşırken, Arda Turan'ın yaptığı paylaşım dikkat çekiciydi. Burak Yılmaz ile yeşil saha dışında bu kez tavla oyununda karşı karşıya gelen Arda, galibiyetini paylaştı. Bu paylaşımda tavla pullarının "sarı kırmızı" olması dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada birçok futbolsever, pulların sarı kırmızı olmasına dikkat çekti. Bazı taraftarlar ise 'subliminal' mesaj yorumunda bulundu.

Hatırlanacağı üzere, iki futbolcu da Galatasaray forması giymişti.