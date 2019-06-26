Günün bombası Mehmet Topal! Süper Lig ekibi ancak İstanbul'dan değil... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Haziran 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Günün bombası Mehmet Topal! Süper Lig ekibi ancak İstanbul'dan değil... Son dakika transfer haberleri

Günün bombası Mehmet Topal! Süper Lig ekibi ancak İstanbul'dan değil... Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal'ın boşa çıkmasının ardından, 33 yaşındaki futbolcunun yeni adresi yine Süper Lig oluyor... Beşiktaş iddialarına resmi yalanlama gelirken Mehmet Topal'ın menajeri Batur Altıparmak da konuya dair açıklama yaptı. Öte yandan bir de Mehmet Topal detayı var ki Fenerbahçelileri adeta kahredecek cinsten... İşte gündeme bomba gibi düşen son dakika transfer sürprizinin ayrıntıları...

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:35 Güncelleme: 26.06.2019 16:38
Günün bombası Mehmet Topal! Süper Lig ekibi ancak İstanbul'dan değil... Son dakika transfer haberleri

Mehmet Topal'ın artık Fenerbahçe'deki 7 yıllık macerası resmen sona erdi.

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Günün bombası Mehmet Topal! Süper Lig ekibi ancak İstanbul'dan değil... Son dakika transfer haberleri

Kulüp, resmi siteden oyuncuya teşekkür ederken karşılıklı anlaşma neticesinde yolların ayrıldığı açıklamıştı.

Günün bombası Mehmet Topal! Süper Lig ekibi ancak İstanbul'dan değil... Son dakika transfer haberleri

Topal da bir açıklama yapmış ve "Bu sezon boyunca yaşanan yorucu olaylar nedeniyle; ne kulübüme, ne de bana daha fazla zarar gelmemesi için zor, hatta çoğu kişinin cesaret edemeyeceği bir karar aldım. Alacaklarımı bırakarak sözleşmemi fesih etme konusunda uzlaşma sağladım." sözleri dikkat çekmişti.

Günün bombası Mehmet Topal! Süper Lig ekibi ancak İstanbul'dan değil... Son dakika transfer haberleri

Hatırlanacağı üzere 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynadığı Antalyaspor maçında da taraftarından gelen tezahüratlar neticesinde sahayı terk etmek istemişti.

Günün bombası Mehmet Topal! Süper Lig ekibi ancak İstanbul'dan değil... Son dakika transfer haberleri

Teknik direktör Ersun Yanal, taraftarı sükunete davet ederken Mehmet Topal'ı da sakinleştirerek sahaya dönmesini sağlamıştı.

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